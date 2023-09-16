新住民周藝南投入防火宣導10載 當選全國防宣志工菁英

來自中國大陸的新住民周藝南在102年加入消防局防宣志工的大家庭，日前金門縣消防局推薦她參加內政部消防署甄選，從眾多競爭者中脫穎而出，當選112年度全國防火宣導志工菁英；消防局長呂英華昨日特別約見她，感謝她長期在防火宣導領域的付出與努力。

周藝南目前擔任義消總隊第三大隊金寧防宣分隊分隊長，昨天在約見時，代理副局長陳國瑋等人也陪同交流協勤心得，並恭賀這得來不易的成就。

周藝南表示，她是來自中國大陸的新住民，當初是經由西浦頭住家的鄰居莊素娥(金寧防宣分隊前分隊長)的鼓勵與推薦，加入防宣志工的大家庭，最初她只是希望付出自己微小的力量，去幫助別人學習正確的防火防災觀念；經過多年來持續的宣導，她越來越體認到，防火宣導工作的重要性。

為了更加精進自己，周藝南積極參加各種訓練課程，尤其在107年參加防火宣導種子教官班之後，更是善用平時開會、訓練及其他活動的機會，將正確的宣導常識與經驗移轉生根到其他防宣姐妹身上，大家互相進取，共同進步。

周藝南說，看著金門的鄉親對於居家防火、防災的觀念不斷地提升，心裡感到很欣慰，所謂「寧可百年不用也不能一刻不備」，防患於未然才是杜絕災害的根本，如今她擔任防宣分隊長一職，希望能夠憑藉她多年來的經驗，為金門鄉親盡一份心力，防災不懈，永保安康。

金門縣消防局表示，這個獎項是為了激勵防宣志工服務士氣，表彰無私奉獻精神，先由消防局初選後，擇優函報消防署，再由消防署邀集相關領域的專家學者與消防人員組成決選委員會，無記名方式票選，由於全國防宣志工人數眾多，競爭激烈，想要獲此防宣志工的最高榮譽，實屬不易。