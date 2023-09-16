高雄昨晚雷雨 棧貳庫空調管線排水不及「水就像瀑布一樣傾瀉」

高雄市區昨晚下起大雷雨，內有數十個文創與餐飲品牌進駐的熱門打卡景點棧貳庫，商場內部的冷氣管道竟突然漏水，目擊者說，先聽到答答的水聲，「下個瞬間水就像瀑布一樣傾瀉！」水噴了大約6至8分鐘才停止，還好攤商不分你我，全都來幫忙掃水，「其實那畫面滿有正能量的說。」

棧貳庫位於高雄香蕉碼頭對面，原本是舊港口倉庫，活化之後有數十個文創與餐飲品牌進駐，吸引大批遊客來參觀拍照，是高雄著名的IG打卡景點。

有網友在網路貼出一段昨晚棧貳庫商場內部突然漏水的影片，畫面中只見大量清水從天花板的冷氣管道噴洩而出，造成地板積水。貼出影片的網友說：「這一定要發財的吧！」當時下著突如其來的大雷雨，他想說客人應該不會上門，打開今天才要吃的第一餐便當，就聽到背後怎麼有答答的水聲，「一抬頭，下一個瞬間水就像瀑布一樣傾瀉到我櫃上！」

該網友說，他第一時間拍照存證，免得設備損壞沒人負責，接著馬上拔插頭搶電器，看看臨櫃，幾個櫃位都有漏水，但他這裡則是重災區。水大概噴了6至8分鐘，可能找到原因就不再漏水了，他猜是通風管脫落之類的。這麼難碰到的事情也被他碰到，「這接下來肯定爆富的啊！」