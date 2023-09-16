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高雄、台南YouBike跨境串聯 共同生活圈租還免困擾

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
響應無車日，台南高雄今天共同辦理一騎GO 低碳輕旅行。圖／台南市交通局提供
響應無車日，台南高雄今天共同辦理一騎GO 低碳輕旅行。圖／台南市交通局提供

為響應922世界無車日，台南市政府交通局、高雄市政府交通局、自行車新文化基金會及微笑單車股份有限公司，今日上午辦理「南高一騎GO 低碳輕旅行」活動，由台南市南區區公所及高雄市湖內區大湖火車站兩地出發，於台南市南區黃金海岸會合，共同宣導無車日，並邀請大家搭乘大眾運輸及騎乘公共自行車暢遊台南高雄地區。

局長王銘德表示，台南市持續推廣BBW(Bus、Bike、Walk)低碳輕旅行，除符合無車日概念外，亦落實低碳城市的市政目標，市府各單位努力推動綠色運輸，希望藉由使用低汙染、省能源、智慧化的運輸工具，創造安全舒適、環保且共生共榮的永續運輸環境，希望市民朋友一起來支持市府的公共運輸政策。

王銘德指出，台南市從年2月啟用Youbike2.0系統，已與高雄共同串聯甲地租乙地還的跨境單車租賃系統，免除車友租還困擾，台南市Youbike2.0系統迄今已建置272站點、3200輛自行車（其中500輛電輔單車），使用人次也突破百萬人次，是一款相當方便的綠色運具。

王銘德呼籲，除了響應922世界無車日外，目前台南市公共自行車YouBike於年底前持續提供前半小時免費及市民卡半價等優惠，而行政院也推出T-Pass公共運輸月票，各項利多政策鼓勵大家多多使用大眾運輸及公共自行車，中秋及雙十連假將至，歡迎全國民眾前來台南市一起支持BBW(Bus、Bike、Walk)綠色旅遊型態，一起節能減碳愛地球。

台南 自行車 單車

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