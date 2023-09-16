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南、高兩市交通局響應世界無車日 200多民眾騎YouBike會師黃金海岸

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
參加「南高一騎GO 低碳輕移動」自行車騎乘活動的民眾，經過樹蔭時享受清風徐徐。圖／高市交通局提供
參加「南高一騎GO 低碳輕移動」自行車騎乘活動的民眾，經過樹蔭時享受清風徐徐。圖／高市交通局提供

高雄YouBike 2.0啟用已滿3年，台南市也在今年導入YouBike 2.0公共自行車服務，兩市交通局合作響應世界無車日，今早舉辦「南高一騎GO 低碳輕移動」自行車騎乘活動， 200多位民眾分別從高雄大湖車站、台南南都里活動中心集合出發，前往台南黃金海岸會師。高市交通局說，鼓勵民眾使用TPASS通勤月票搭乘火車、公車，體驗南高共同生活圈使用低碳運具的便利。

高市交通局說，高雄YouBike2.0深受民眾喜愛，累積運量突破3500萬騎乘人次，今年更推出高雄YouBike2.0擴充計畫，增加300處租賃站及700輛YouBike2.0公共自行車，未來高雄市公共自行車租賃站數將達1500站規模。

高市交通局表示，今早的活動號召200多位民眾共同騎乘，分別從高雄大湖車站及台南南都里活動中心集合出發，並跨越二仁溪，前往約15公里外的台南黃金海岸會師，二仁溪自行車道沿途美景，讓許多參加者不禁頻頻停下拍照留念。

曾姓男子說，今天上午7時許一路從高雄大湖車站出發，花了1個多小時騎到台南，經過樹蔭時享受清風徐徐，「騎自行車出遊運動又紓壓!」

高市交通局長張淑娟說，高雄今年4月推出399 TPASS通勤月票、7月推出南高屏TPASS通勤月票，使用月票騎乘高雄YouBike2.0的人次已成長3.7倍，顯示高雄YouBike 2.0已結合大眾運具融入市民日常生活中，興建中的輕軌沿線各車站也將佈設YouBike 2.0租賃站，建構更緊密、完善的公共運輸網路。

張淑娟表示，交通局依據行政院通勤月票政策推出399 TPASS高雄市區通勤月票及南高屏全區999 TPASS通勤月票，除可以無限次搭乘台鐵、捷運、輕軌、公車、渡輪，使用YouBike2.0(E)享前30分鐘免費，轉乘接駁更便利和無縫，民眾享受綠色生活，一起響應節能減碳。

200多位民眾今早參加「南高一騎GO 低碳輕移動」自行車騎乘活動。圖／高市交通局提供
200多位民眾今早參加「南高一騎GO 低碳輕移動」自行車騎乘活動。圖／高市交通局提供
高雄與台南市交通局合作響應世界無車日，今早舉辦「南高一騎GO 低碳輕移動」自行車騎乘活動。圖／高市交通局提供
高雄與台南市交通局合作響應世界無車日，今早舉辦「南高一騎GO 低碳輕移動」自行車騎乘活動。圖／高市交通局提供

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