高雄建築界瘋休閒副業 這家建設集團砸5000萬開KTV

高雄建築業跨足休閒事業漸多，以經營飯店、餐廳居多，其中一家建設集團繼開設高檔餐廳後，選在高雄七賢、中華商圈開設KTV，結合北部知名餐廳主廚供應現點佳餚，走差異化路線，外觀「金光閃閃」，裡面走酷炫夜店風，不僅是新打卡據點，也讓高雄KTV街成形。

高雄KTV市場從早年的錢櫃、好樂迪、大帑殿，多走平價路線，之後素有「KTV南霸天」之稱的享溫馨，嘗試結合婚宴會館型式稱霸多年，但受疫情影響，幾乎都咬牙苦撐，近期精品概念級的 WE GO投入市場，讓中華路短短3公里內就達3、4家KTV，儼然形成「歡唱一條街」。

營建起家的「壹起飛集團」看好疫後娛樂產業復甦，人潮回籠，選在七賢、中華路新開設WE GO 歡唱KTV，建築外觀是金黃色系，夜間亮燈金光閃閃，相當耀眼，被網友封為「最美KTV」。

這家KTV砸逾5千萬興建，400坪空間有18個特色包廂，2樓走酷炫夜店風、3樓走頂級奢華路線，硬體設備有廣角大螢幕、演唱會等級的音響燈光設備，更請來北部川菜名廚「古錐師」郭主義設計水煮牛肉、熗鍋魚等數10道經典功夫菜，現點現作，在KTV一級戰區殺出重圍。

其中鎖定中高端消費客層的旗艦包廂，每小時8000元，須消費1.2萬元餐飲，一次可容22人同時歡唱，適合公司聚會、慶生、開趴。至9月底全館開幕期間，穿黃服飾配件就送餐飲折價券，10月份推消費滿額贈，有機會刮中包廂抵用券、炸物拼盤、特調飲品等。