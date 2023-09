高雄建築界瘋休閒副業 這家建設集團砸5000萬開KTV

高雄建築業跨足休閒事業漸多,以經營飯店、餐廳居多,其中一家建設集團繼開設高檔餐廳後,選在高雄七賢、中華商圈開設KTV,結合北部知名餐廳主廚供應現點佳餚,走差異化路線,外觀「金光閃閃」,裡面走酷炫夜店風,不僅是新打卡據點,也讓高雄KTV街成形。

高雄KTV市場從早年的錢櫃、好樂迪、大帑殿,多走平價路線,之後素有「KTV南霸天」之稱的享溫馨,嘗試結合婚宴會館型式稱霸多年,但受疫情影響,幾乎都咬牙苦撐,近期精品概念級的 WE GO投入市場,讓中華路短短3公里內就達3、4家KTV,儼然形成「歡唱一條街」。

營建起家的「壹起飛集團」看好疫後娛樂產業復甦,人潮回籠,選在七賢、中華路新開設WE GO 歡唱KTV,建築外觀是金黃色系,夜間亮燈金光閃閃,相當耀眼,被網友封為「最美KTV」。

這家KTV砸逾5千萬興建,400坪空間有18個特色包廂,2樓走酷炫夜店風、3樓走頂級奢華路線,硬體設備有廣角大螢幕、演唱會等級的音響燈光設備,更請來北部川菜名廚「古錐師」郭主義設計水煮牛肉、熗鍋魚等數10道經典功夫菜,現點現作,在KTV一級戰區殺出重圍。

其中鎖定中高端消費客層的旗艦包廂,每小時8000元,須消費1.2萬元餐飲,一次可容22人同時歡唱,適合公司聚會、慶生、開趴。至9月底全館開幕期間,穿黃服飾配件就送餐飲折價券,10月份推消費滿額贈,有機會刮中包廂抵用券、炸物拼盤、特調飲品等。