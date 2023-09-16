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屏縣水土保持設施維護 採無人載具監控空拍影像套繪地籍圖

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣水土保持設施維護，搭配無人載具監，水土保持計畫開工監測。圖／屏東縣府水利處提供
屏東縣水土保持設施維護，搭配無人載具監，水土保持計畫開工監測。圖／屏東縣府水利處提供

屏東縣政府水利處表示，針對水土保持設施處理維護，採用無人載具監控，可更快速無死角監督山坡地開發中及已完成之案件，保育水土資源，減免災害，並促進土地合理利用，增進國民配合政府水土保持管理規定。

水利處表示，往年縣府以無人載具判視山坡地是否有違規開發，今年度運用至調查土石流潛勢溪流影響範圍內土地是否有超限利用，藉由空拍影像套繪地籍圖，找出違規土地所有權人，協助其改正實施必要的水土保持處理維護或造林。

另外運用無人載具輔助水土保持計畫監督管理，每個水土保持計畫案件至少航拍3次以上，並將航拍影像與水土保持計畫套繪，即可監控水土保持計畫施作有無越界或未依核定計畫執行，有助於改善傳統人力施工檢查死角及了解開發越界等問題。

水利處表示，因政府組織人力逐漸精簡，山坡地利用業務量體又日趨龐大，相關業務工作逐步以科技協助來解決，無人載具判視山坡地是否有違規開發情形，隨著空拍科技進步逐漸有成為監控主流趨勢，除花費人力精簡及成本低廉外，空拍各種角度可讓不法無所遁形，適合於大型山坡地開發運用。

水利處說，藉由各施工階段監控點檢核，有助於判視水土保持處理與維護是否產生功效，亦可提供水土保持義務人改善加強的方向，並提醒應按照設計規定施工，一同為山坡地開發利用時的水土資源保育盡一份心力，讓坡地土地合理利用，並減免災害發生。

監控 空拍 屏東縣政府

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