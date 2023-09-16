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正興國小志工 募鞋衣助非洲

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導
高雄市三民區正興國小志工團獲教育局評選為績優志工團隊。圖／正興國小提供
高雄市三民區正興國小志工團獲教育局評選為績優志工團隊。圖／正興國小提供

高雄市三民區正興國小志工團以「轉個不停的愛心陀螺」，當成志工團的slogan，將校園當作家園，從交通導護、校園美綠化到圖書館書籍整理借閱，每天穿梭校園，就像帶著愛心轉個不停的陀螺。今年志工團又募集百雙鞋、10大箱衣服，以行動幫助非洲孩童，獲教育局評選為績優志工團隊。

正興志工團前團長邱惠美，先生從原本反對到支持她擔任團長，甚至在婆婆過世，86歲公公江順長也受她影響一同加入志工服務。

志工李雅萍家人也是因她忙於校園偶有微言，家人到學校看她，先生也受感動加入，自掏包捐助籃球隊員球衣。她將志工「轉個不停的愛心陀螺」精神設計志工團徽章。樂齡志工美金阿嬤因為孫子到學校就讀，開始到學校當志工，負責導護、素食打菜等工作。

5年前志工曾信鳳的兒子因突發性腦炎在腦部留下永久性傷害，臥病在床，正興志工團全力協助。曾信鳳說，沒想到當志工，有天會成為被幫助的個案，更能體會雪中送炭溫暖。

校長顏銘志說，正興志工團從交通導護、校園美綠化到圖書館書籍整理，與班上說故事媽媽，將學生視為自己的孩子照顧，在校園散布對社會愛與責任，歲末年終時，捐出志工團費助弱勢家庭子女安心過年。

愛心 圖書館 家人

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