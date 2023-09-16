攜手微軟 高市：創3億產值

「 DevDays Asia 2023 亞太技術年會」昨在高雄萬豪酒店登場，規畫生成式AI、安全信任等議題，台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成說，微軟位在高雄亞灣新創加速器，2020年包括線上、線下共培育20萬名技術人才，成果豐碩。高雄市長陳其邁表示，微軟與高市府的合作計畫已創造3億產值。

陳其邁說，高市府推動「亞灣智慧科技創新園區」，微軟響應進駐，連兩年在高雄亞灣推動微軟新創加速器計畫，培育28家不同領域新創，產值達3億。DevDays Asia亞太技術年會是微軟總部今年在台灣、在亞洲唯一的一個活動，議題含熱門的AI生成式技術，對技術夥伴有很大幫助。

亞太技術年會邁入第8年，連續第二年在高雄舉辦，今年約500人參與。數位發展部副署長胡貝蒂勉勵，不管民間及政府部門都能透過生成式AI，達到便民，但也提醒應在相關指引，注意機密與隱私，生成式AI與台灣風俗民情尚未接軌，未來的產品或服務盼能在安全、無偏差或正確情況使用。本月底試辦111政府簡碼，「生物辨識法」，不管是人臉或身分辨證，數位運用上都能更具韌性。

這次盛會展出3家落地案例，經發局長廖泰翔說，市府與中央合作推動「亞灣2.0-智慧科技創新園區推動方案」，鏈結國內外新創，預計可促進550億元國內外投資，帶動超過4000個就業機會。