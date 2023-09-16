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帶貨超重影響航安 小三通20日起行李限重27公斤

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金廈小三通常有跑單幫請旅客幫忙帶貨，都是成箱成箱的搬運。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通常有跑單幫請旅客幫忙帶貨，都是成箱成箱的搬運。記者蔡家蓁／攝影

金廈小三通旅客量爆滿，小三通航線8家航商聯合發聲明表示，從本月20日起旅客行李將限重，每人行李限重27公斤，另外包括行李長、寬也有規範。金門縣港務處強調，現階段旅客超過限制或行李超重，會被拒載。

小三通復航後，搭乘人數屢創新高，據悉往返兩岸的旅客量已超過40萬人次，尖峰時段航班常客滿。跑單幫的「邊境貿易」也重新復甦，到水頭碼頭常可看到跑單幫客拉著乘客，請他們幫忙帶貨品到廈門。

8家船商發出聲明表示，出入境行李應以滿足個人短期旅途自用為目的，不攜帶超過短期旅遊需要的物品登船；五通口岸廈金小三通航線為客運航線，不得載運或攜帶大件貨物、工業品等影響船舶穩定性的行李登船。

限制每人可攜帶2件總重不超過20公斤的行李，另手持行李限制為7公斤，其中單件行李的長加寬加高，總和不可超過180公分，如果超過，將予以拒載。

船商何進諒表示，先前未規定，結果中國大陸海事局發現有艘船僅坐175人，加上行李，船就超過水線，後來海事局決定要限量，先前不少地區船商都被開超重的勸導單，大家都已有共識，該政策對跑單幫的人影響較大，盼跑單幫的人要自律，否則超大超重的行李，常影響到其他旅客。

金門縣港務處長許嘉興指出，行李限重措施，主要目的還是為確保旅客登船以及小三通船隻的航行安全，船舶超載可能對航行安全造成的風險。

小三通

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