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嘉市騎YouBike到台南噴千元 台南、高雄、屏東可省這筆錢

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市公共自行車今年2月已轉換為YouBike 2.0，騎到高雄、屏東都免調度費。圖／台南市交通局提供
台南市公共自行車今年2月已轉換為YouBike 2.0，騎到高雄、屏東都免調度費。圖／台南市交通局提供

有民眾在社群網路抱怨，和友人騎YouBike，從嘉義市到台南後壁車站，1小時20分的路程，兩個人花了1270元，直呼比計程車還貴，而高額費用關鍵原因曝光，卡在「跨區調度費」；去年則有網友抱怨從高雄騎車到台南卻還不了車，還要再從台南騎回高雄，但今年2月台南市公共自行車系統轉換為YouBike2.0後，已不會再發生，且台南、高雄、屏東租借還車，也免收跨區調度費。

民眾PO網指說，騎YouBike騎到荷包大失血，兩人從嘉義市家具賣場，騎到台南後壁車站，約1小時20分，但還車時共花1270，其實如果沒跨區，一人只要20塊，官方也公告，嘉義市到台南市，有615元的跨區費用，因為兩縣市之間隔著嘉義縣，並非鄰近縣市、非生活圈，所以要加收「跨區費」。

去年7月也有一名網友在社群抱怨，從高雄租YouBike，騎到台南才發現台南建置的公共自行車租賃系統為「T-Bike」導致他必須返回高雄還車。因為與「YouBike」系統不一樣，忍不住抱怨「同樣都是台灣的『公共自行車』為何不能夠跨縣市借還？」台南市公共自行車YouBike 2.0自今年2月上線後，不會再發生高雄騎到台南無法還車的狀況。

台南市交通局表示，啟用半年總站數達到252站，YouBike 2.0車輛也已達到2500輛，廣受好評的YouBike 2.0E電輔500輛已全數投入，YouBike 2.0站點持續擴增中，預計今年11月底完成300站，明年底前完成500站，最重要的是YouBike全台會員都相通，「台南、高雄、屏東租借還車，免收跨區調度費」。

台南市公共自行車今年2月已轉換為YouBike 2.0，騎到高雄、屏東都免調度費。圖／台南市交通局提供
台南市公共自行車今年2月已轉換為YouBike 2.0，騎到高雄、屏東都免調度費。圖／台南市交通局提供

台南 YouBike 嘉義 自行車

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