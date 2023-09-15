反排放核汙水 民間鬥士徐尚賢率眾高雄抗議：百姓只能自救

前「罷捷」團體發言人、民間鬥士徐尚賢成立反核汙水大聯盟，今天下午偕同醫師黃義霖、律師張靜等人，前往苓雅區和平一路的日本台灣交流協會高雄事務所抗議，大喊：「反對排放核汙水，台灣政府別再睡！」等口號，並遞交陳情書。徐尚賢說，日本排放核廢水入海，民進黨政府沒有幫老百姓向日本發出怒吼，百姓只好自救。

徐尚賢說，日本已經排放7800公噸的核汙水入海，接著還要繼續排放，日本告訴國際社會，他們所排放的核汙水一點問題都沒有，「可是真的沒有問題嗎？」

徐尚賢表示，日本排出來的核汙水，是被高放射性核種汙染的核汙染水，日本混淆視聽，日本政府以鄰為壑，損人利己的作法，「真的很夭壽！一點道義都沒有！」

徐尚賢說，駐日代表謝長廷竟然說，其實微量的放射性元素其實對人體有益，「這樣幫日本講幹話，簡直是王八蛋！」民進黨政府在這件事也沒有幫台灣老百姓發出怒吼，百姓只能自救，所以今天才會來遞交陳情書，希望日本政府能正視這個問題。