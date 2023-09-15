雙十連假共4天又見返鄉熱潮 縣府啟動機位需求調查

今年的雙十節共有4天連假，針對10月6日至10月11日的雙十管制期間，民航局已前後規劃2波台金航線正班機及加班機，並於8月7日及9月13日開放訂位；為讓鄉親順利返家與家人團聚，縣府將於9月18日起一連5天，調查鄉親未訂妥機位需求，調查若達一定數量，將據以協調交通部民航局及航空公司爭取加開班機，希望能讓鄉親順利往返。

金門縣政府今天表示，受理時間將自112年9月18日起至22日止，一連5天，調查台金五條航線機位未訂妥鄉親之需求，鄉親可透過手機、網路系統登記，或於上班時間洽縣府縣民服務中心(金門地區請撥1999，外縣市請撥0800-318823)協助上網登錄需求資訊。

縣府提醒民眾，此次調查並非「訂位系統」，縣府將統計鄉親的需求，以便彙整向交通部民航局協調爭取運能。另請鄉親特別注意，為充分發揮空運資源作最有效之利用，各航空公司於112年雙十管制期間，尖峰時段112年10月6日至10月8日台灣出發往金門方向，以及112年10月9日至10月11日金門出發往台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，讓有限的空運資源，能獲得更有效利用，避免因部分旅客重複訂位，而致影響多數民眾的權益。