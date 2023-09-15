鍾懃興、鍾邱喜鑾夫婦結褵80年 喜迎全台第2對「橡樹婚」

屏東市鍾懃興、鍾邱喜鑾夫婦高齡90多歲，身體硬朗、耳聰目明，結縭80年喜迎「橡樹婚」，今屏東市長周佳琪親自致贈金樹與賀匾等禮品祝賀，多家媒體得知消息到場採訪，鍾老先生提及2人相處之道，笑得合不攏嘴，「她生氣就會打我，她氣就會消了，就是互相容忍」，引得全場哄堂大笑，場面歡樂。

市長周佳琪表示，重陽節將至，公所盤點敬老金人口時，發現鍾老先生高齡98歲、妻子96歲，2人結婚長達80年，為全台第2對、屏東縣第1對「橡樹婚」，今特別到場祝賀此對銀髮佳偶健康安泰，2人伉儷情深，認真經營家庭，將5名孩子養育成人，孫子們也成就非凡，一家子和樂融融，另今年敬老金從600元提高至1000元，未來會再視公所財政，研議下修發放年齡。

鍾懃興1926年出生長治鄉，日治時期就讀屏東農校，畢業後至台糖任職課長，就學時期透過遠親介紹，先認識鍾邱喜鑾的大姊，而後才追求她，2人透過書信往來萌生愛意，於民國32年6月23日登記結婚，養育4女1男，從年少相知、經年相守，開枝散葉已有4代兒孫，福氣滿堂。

長子鍾啟元表示，母親鍾邱喜鑾是很傳統的女性，大多時間在家煮飯、顧孩子，一家曾住過台東，當時住家附近交通不便、物資缺乏，需自立自足，母親擔負起養雞、種菜等勞務，還去學烤土司、包粽子、做年糕等，直到現在還是會偶爾下廚，「父母親長壽，做子女非常開心，很慶幸兩老身體健康。」