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中華職棒巡迴列車前進澎湖 贈棒球裝備盼扎根基層

中央社／ 澎湖縣15日電

中華職棒公益巡迴列車今天前進澎湖，職棒聯盟會長、同時也是立法院副院長的蔡其昌代表捐贈球棒等裝備予講美國小等6所學校，以實際行動支持基層棒球運動扎根。

中華職棒公益巡迴列車由聯盟會長蔡其昌領銜，今天在民進黨籍立委楊曜陪同下，於澎湖白沙講美棒球場捐贈球與球棒、手套、頭盔、護具、球鞋等裝備，以及輔具與訓練物資，分別致贈給湖西、興仁、石泉、講美等國小、湖西國中和馬公高中等6所基層棒球隊。

蔡其昌表示，外島的澎湖資源原比本島少，今年結合聯盟與社會資源，將澎湖列為巡迴列車首站，捐贈棒球裝備給基層棒球隊，為基層棒球扎根盡一份心力，台鋼與味全等球隊也同步致贈飲料。

中信兄弟李振昌、富邦悍將江少慶等球星，今天也隨同出席活動，現場為小選手們進行投球、打擊等示範和教學，不少選手也期望未來能跟2名偶像一樣，在棒壇發光發亮。

澎湖 馬公 職棒

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