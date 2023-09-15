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勞動部高分署免費1年1800小時專訓 助考證照還媒合就業

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
勞動部高屏澎東分署開辦「產學訓電腦輔助設計與製造班」，由分署免費提供最長1年1800小時的專業技術訓練，並輔導參加國家乙級技術士證照考試。圖／勞動部高分署提供
勞動部高屏澎東分署開辦「產學訓電腦輔助設計與製造班」，由分署免費提供最長1年1800小時的專業技術訓練，並輔導參加國家乙級技術士證照考試。圖／勞動部高分署提供

勞動部高屏澎東分署與國立屏東科技大學辦理「產學訓電腦輔助設計與製造班」，由分署免費提供最長1年1800小時的專業技術訓練，輔導參加國家乙級技術士證照考試，結訓後由學校媒合學員至事業單位，無縫接軌職場。

目前就讀產學訓班的郭同學表示，曾經自覺唸書沒有天分，對未來感到茫然，高職學校老師建議參加勞動部產學訓計畫。大一在分署受訓的這一年，有良好的訓練設備、環境及循序漸進的培訓課程，在訓練師的用心指導下，透過學科、術科及工作崗位訓練，強化了自己的專業知識與就業技能，不僅學到智慧機械產業所需技能，且在大一即取得乙級技術士證照。

郭同學9月升上大二，到合作的事業單位正式上班，每個月可領到近3萬元薪資。他說，很高興當初選擇參加勞動部的產學訓班，訓練期間也許較辛苦，但畢業時能同時取得學位、技術、證照及就業機會，比起同年齡的大學生擁有更多專業技能與職場經驗。

高分署表示，「產學訓電腦輔助設計與製造班」為一年1800小時的扎實訓練，課程從基礎機械工作法、識圖製圖學起，到精密量測、程式編寫、CNC加工等進階技術，讓學員熟悉智慧機械產業所需技能，結訓前輔導學員參加相關職類技能檢定，結訓後已具備就業即戰力。搭配勞動部近期實施的「青年取得重點產業職類技術士證及穩定就業獎勵試辦計畫」，還可領到證照及就業雙獎勵。

勞動部高屏澎東分署長郭耿華表示，勞動部「產學訓合作訓練班」是分署、學校、企業三方合作，透過職訓資源培訓青年習得一技之長，強化職場就業力、用技能加值未來。高分署未來仍持續與學校合作辦理重點產業相關職業訓練課程，凡15至29歲青年，若考取重點產業相關職類技術士證及從事其對應行業工作，可獲得證照及就業雙獎勵金，最高可領到4萬元，歡迎青年學子多加利用，課程詳情及報名資訊可上勞動部高屏澎東分署官網查詢。

勞動部高屏澎東分署開辦「產學訓電腦輔助設計與製造班」，由分署免費提供最長1年1800小時的專業技術訓練，並輔導參加國家乙級技術士證照考試。圖／勞動部高分署提供
勞動部高屏澎東分署開辦「產學訓電腦輔助設計與製造班」，由分署免費提供最長1年1800小時的專業技術訓練，並輔導參加國家乙級技術士證照考試。圖／勞動部高分署提供
勞動部高屏澎東分署開辦「產學訓電腦輔助設計與製造班」，由分署免費提供最長1年1800小時的專業技術訓練，並輔導參加國家乙級技術士證照考試。圖／勞動部高分署提供
勞動部高屏澎東分署開辦「產學訓電腦輔助設計與製造班」，由分署免費提供最長1年1800小時的專業技術訓練，並輔導參加國家乙級技術士證照考試。圖／勞動部高分署提供

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