食藥署聯合地方稽查 許多賣場「鱈魚」變「大比目魚」

社群媒體推薦、網紅與名人代言的餐飲業者屢屢爆發「鱈魚其實是大比目魚」等名實不副、標示不實引發糾紛。食藥署食品組技正周珮如今天表示，食藥署已篩選全台高風險目標業者，正與各縣市政府合作逐一稽查，將連同稽查合格業者名單公布讓消費者參考。

食藥署公告9月起執行「媒體網紅推薦熱門餐飲業者稽查專案」，周珮如今天出席南台科大主辦的「第七屆南台灣食安論壇」專題演講，提醒業者食藥署正聯合地方稽查。有出席者指出，在政府發出將稽查的訊息後，發現許多賣場原本販售的「鱈魚」水產，同樣的產品「鱈魚」標示都變成「大比目魚」。

周珮如指出，「網紅餐廳」等相關網路名人推薦的業者，必須確實遵守相關法令，推薦內容與實際不相副，甚至用錯誤的標示來獲取較高利潤，例如眾所矚目的大比目魚混充鱈魚，類似的為歸做法，將會重罰。稽查預計11月完成、明年初公布結果。

周珮如表示，食藥署抽驗最多不合格的就是標示不實，其次是基改食物沒有標示、進口牛肉豬肉沒標示原產地。美食節目、美食指南近年逐成民眾美食資訊重要來源，食藥署已經篩選高風險目標業者，正與各縣市政府合作稽查。

業者必須留意，專案查核重點包含食品業者登錄、產品責任險、食品良好衛生規範準則、是否違規貯存逾期食品或使用逾期原料、食品標示符合性、來源文件是否依規定保存等。

周珮如表示，台南市是台灣食品業重鎮，將針對業者供售產品抽驗。登錄資料標示不實，違反食安法第47條可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。