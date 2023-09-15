微軟攜手高市創3億產值 亞太技術年會連2年在高雄登場

「 DevDays Asia 2023 亞太技術年會」今早在高雄萬豪酒店登場，規畫來生成式 AI、GitHub 與安全信任等議題，台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成表示，微軟位在高雄亞灣新創加速器，2020年包括線上、線下共培育20萬名技術人才，成果豐碩。高雄市長陳其邁更指，微軟與高市府的合作計畫已創造3億產值，未來會持續深化與微軟的合作。

陳其邁今早參與DevDays Asia亞太技術年會表示，高市府推動「亞灣智慧科技創新園區」，微軟率先響應進駐，連續兩年在高雄亞灣推動微軟新創加速器計畫，培育28家不同領域新創，產值達3億。DevDays Asia亞太技術年會是微軟總部今年在台灣、在亞洲唯一的一個活動，議題含熱門的AI生成式技術，相信對技術夥伴有很大的幫助。

亞太技術年會邁入第8年，連續第二年在高雄舉辦，今年來約500人，現場規畫無人機等3家展示攤位，展現南台灣技術能量。微軟全球助理法務長及台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成表示，微軟 2020年微軟在台數位人才培育計畫至今，線上線下已培育20萬產業數位人才，等於「把最新科技及最好人才都帶到高雄」。

數位發展部副署長胡貝蒂勉勵，不管民間及政府部門都能透過生成式AI，達到便民目的，但也提醒應在相關指引下，注意機密與隱私問題，畢竟生成式AI與台灣風俗民情尚未接軌，未來的產品或服務盼都能在安全、無偏差或正確的情況下使用。今年9月底就會試辦111政府簡碼，此外「生物辨識法」，不管是人臉或身分辨證，在數位運用上都能更具韌性。