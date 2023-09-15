微軟攜手高市創3億產值 亞太技術年會連2年在高雄登場
「 DevDays Asia 2023 亞太技術年會」今早在高雄萬豪酒店登場，規畫來生成式 AI、GitHub 與安全信任等議題，台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成表示，微軟位在高雄亞灣新創加速器，2020年包括線上、線下共培育20萬名技術人才，成果豐碩。高雄市長陳其邁更指，微軟與高市府的合作計畫已創造3億產值，未來會持續深化與微軟的合作。
陳其邁今早參與DevDays Asia亞太技術年會表示，高市府推動「亞灣智慧科技創新園區」，微軟率先響應進駐，連續兩年在高雄亞灣推動微軟新創加速器計畫，培育28家不同領域新創，產值達3億。DevDays Asia亞太技術年會是微軟總部今年在台灣、在亞洲唯一的一個活動，議題含熱門的AI生成式技術，相信對技術夥伴有很大的幫助。
亞太技術年會邁入第8年，連續第二年在高雄舉辦，今年來約500人，現場規畫無人機等3家展示攤位，展現南台灣技術能量。微軟全球助理法務長及台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成表示，微軟 2020年微軟在台數位人才培育計畫至今，線上線下已培育20萬產業數位人才，等於「把最新科技及最好人才都帶到高雄」。
數位發展部副署長胡貝蒂勉勵，不管民間及政府部門都能透過生成式AI，達到便民目的，但也提醒應在相關指引下，注意機密與隱私問題，畢竟生成式AI與台灣風俗民情尚未接軌，未來的產品或服務盼都能在安全、無偏差或正確的情況下使用。今年9月底就會試辦111政府簡碼，此外「生物辨識法」，不管是人臉或身分辨證，在數位運用上都能更具韌性。
這次盛會現場共有展出3家落地案例，包含今年入選亞灣雲平台微軟新創加速器的新創廠商，經發局長廖泰翔表示，高數位轉型是高雄產業永續發展無法避免的課題，市府將積極讓AI產業應用加速落地與傳統產業跨域合作。並與中央合作推動「亞灣2.0-智慧科技創新園區推動方案」，鏈結國內外新創，預計可促進550億元的國內外投資，帶動超過4000個就業機會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言