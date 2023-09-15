高雄市衛生局抽驗飲冰品 3業者「腸桿菌科」微生物超標

高雄市政府衛生局今年7月起配合觀光局大港閱冰、鹽酥雞嘉年華、奶茶節等活動，啟動擴大飲冰品稽查抽驗，至9月共查核248家業者的飲品、冰品、配料及配料434件，其中有3家業者各有1件產品被檢出「腸桿菌科」微生物超標，限期改善再次抽驗仍不合格，皆被開罰3萬元。

衛生局表示，不合格的廠商與產品為7月20日抽驗內門區中正路「順安冰果室」的清冰，7月21日抽驗前金區市中㇐路「百樂冰淇淋」的冰淇淋，8月14日抽驗高雄市苓雅區成功㇐路「茶謎茶-法式茶飲」的瑪黑皇家婚禮紅茶歐蕾。

衛生局說，腸桿菌科超標可能原因，包括製作過程中的環境清消未落實、濾水器濾心未定期更換、容器具清潔不佳，食材保存不當、病媒管理不良、從業人員健康風險等所造成。

衛生局呼籲食品業者落實衛生自主管理，從業人員應保持良好衛生習慣，並落實作業場所、設備、盛裝容器具、原材料貯存等衛生管理，重視食品製程與確保品質。