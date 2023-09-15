議員爆高市加大30倍藥量 登革熱病媒蚊沒死反燻死人

登革熱疫情持續延燒，高雄市至14日止已累計274例，但有民眾向高市議員鍾易仲爆料，指衛生局為壓下疫情，竟要廠商把除蟲菊酯類除蟲藥劑量由1:500改為1：16，等於濃度加大30倍，質疑家戶噴藥時，濃度超標的藥劑簡直損害市民健康在所不惜，衛生局應說明加大藥量是誰下的決定，衛生局表示會擬稿說明反駁。

鍾易仲表示，衛生局開罰蛋農時「官威」很大，一天沒說明就罰30萬，如今自己卻傳出疑似健康的重大危害事件，衛生局應在最短時間內，說明為什麼要加大藥劑量？將除蟲菊酯加水稀釋由1:500改為1：16是誰決定的？有無市民反映身體不適？衛生局應立刻對外說明並檢討用藥指引，絕不能為了衝業績、交成績而戕害市民健康。

鍾表示，高雄登革熱到14日累計已達274例，疫情呈現多點散發、甚至有社區群聚風險。市府除加強民間廠商噴藥滅蚊工作，更向中央請求支援化學兵支援消毒。但竟然更悄悄增加藥劑量，「這種引鳩止渴的行為，未必能成功滅蚊，卻對環境和人體有絕對傷害」。

他據爆料者反映指出，環境用藥分為除蟲菊酯、有機磷酸酯兩類殺蟲劑，高雄都有使用。高雄使用「必飛滅」殺蟲劑，主要成分正是除蟲菊酯類裡的賽滅寧，依據該產品筒身使用說明，用來防治蚊子時必須加水稀釋250到500倍才能安全使用，否則會引起倦怠、頭痛、嘔吐等中毒癥狀。

但據市政府8月14日小港區前進指揮中心會議結論，衛生局竟要求廠商將賽滅寧等「除蟲菊精」類藥劑稀釋濃度調為1比16，足足超標30倍。登革熱噴藥有時要進入家戶，這麼高濃度的藥劑殘留家中，誤觸或誤食後，難道沒有後遺症嗎？