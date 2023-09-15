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前鎮愛群兒家福利館 托少也托老

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄報導
前鎮愛群兒家館昨天開幕啟用，圖中為高雄市長陳其邁。記者吳慧芬／攝影
前鎮愛群兒家館昨天開幕啟用，圖中為高雄市長陳其邁。記者吳慧芬／攝影

高雄市政府將愛群國小育兒資源中心修繕轉型，成立全市首座「兒少家庭福利館」，場館結合幼兒托育、育兒資源與社區照顧關懷點等社會福利服務，市長陳其邁指，未來將以1行政區、1個住宿型機構；1個國中學區、1個日照中心目標，並漸進增加社區關懷據點，年底應會達到545處。

高市首座「兒少家庭福利館」昨天啟用，以愛群國小育兒資源中心修繕轉型，提供公托、定點計時的育兒服務，另增設親子館及銀髮長輩的社區照顧據點，從幼到老都納入服務對象。

慶祝愛群兒家館開幕，市長陳其邁帶著高雄觀光大使「高雄熊」一起出席，他說，市府將愛群國小空間轉成整合型社福服務據點，含括公托、臨托等，提供社區最好的服務。

高雄市府也會持續擴建社區關懷據點，至年底再增加21處，達545個據點。

陳其邁說，呼應在地養老的趨勢，市府將以1個行政區、1個住宿型機構；1個國中學區、1個日照中心為目標，按社區人口分布、城鄉差距，布建社區關懷據點。

社會局表示，高市府對公托托育亦有補助，送托公托每名每月加碼補助2500元，送準公托，每名加碼補助1600元。

育兒 陳其邁 托育

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