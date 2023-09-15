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增誤餐費，補助委外 高雄推校園導護精進方案
9月為交通安全月，高雄市政府今年推出校園導護精進方案，其中導護志工誤餐費將由原來每天40元提高到60元，另補助導護委外人力，補強學校不足，以保障學童就學安全。
高市教育局長謝文斌、交通局長張淑娟昨化身「交安大使」，在左營新上國小提醒學童過馬路須注意停、看、聽，也呼籲駕駛人行經校園周邊時減速慢行，養成禮讓行人好習慣。
謝文斌說，為護衛學童交通安全，教育局鼓勵各校廣招志工協助交通導護工作，教育局將依志願服務法規定發放值勤誤餐費，每學期依班級數規模核算崗哨數、上課天數，編列經費，誤餐費將由原先每日40元提高至60元；另補助學校在上學、放學時間各聘請1小時導護委外人力，國中、小每校可聘1人。
除推行校園導護精進方案，教育局112年度也爭取營建署補助「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，現已編列2.5億，預計以2年時間改善148校通學步道。
工務局道路養護工程處表示，112年度會協助教育局改善50所學校通學步道改。交通局則會持續在校園周邊路口設置行人保護時相，並於學區廣泛增設交通寧靜區及減速措施。
新上國小校長王彥嵓說，學校原有一群「交安守護大使」，不定期宣導行人路權，並協助學童過馬路。
王彥嵓說，為協助解決交通導護人力，並首開先例招募「企業護童交通大使」，社區企業響應踴躍。
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