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屏東潮州鎮新夜市轉型合法 臨時攤販自治條例今通過

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東潮州鎮公所在愛國路封路500公尺讓攤商轉移陣地試水溫，並協助轉型合法化，代表會今天通過臨時攤販集中場管理自治條例，成為合法新夜市。圖／民眾提供
屏東潮州鎮公所在愛國路封路500公尺讓攤商轉移陣地試水溫，並協助轉型合法化，代表會今天通過臨時攤販集中場管理自治條例，成為合法新夜市。圖／民眾提供

位於屏東縣潮州鎮中洲路的舊夜市，因長期占用道路擺攤，今年暑假期間屢遭民眾檢舉並開罰，攤商大喊吃不消，潮州鎮公所在愛國路封路500公尺讓攤商轉移陣地試水溫，並協助轉型合法化，鎮代會今天通過臨時攤販集中場管理自治條例，成為合法新夜市。

潮州鎮公所指出，潮州鎮臨時攤販集中場管理自治條例今天通過後，在愛國路靠近吉星路段500公尺的新潮州夜市，成為潮州鎮的首個合法夜市，攤商周一、五可在此合法營業；依自治條例規定委由潮州鎮市集文化協會管理，攤商需繳付150元管理費和100元電費，營業時間下午3時至晚間12時，項目為百貨、五金、玩具、衣飾、飲食、蔬果等，不得架設固定棚架營業，違者強制拆除。

公所主祕王建元說，臨時攤販自治條例通過後，必要時公所可依法邀集警政、衛生等相關單位配合管理，對攤商與民眾都有保障，且能杜絕部分不法交易行為，之前潮州夜市位在中洲路上，該路2旁都是民宅，攤商雖是占用道路，但也因用電等需求，會與住戶私下交易數百塊租電或借路用。

他說，新夜市有238個攤位，暑假期間試水溫的成效好，首日湧入萬人次造訪，若生意好到有擴充的需求時，考慮再開放吉星路和一旁的第16號公園，該區道路無住家，可充分利用。

夜市 屏東縣

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