世警會羽球金門林匯耀摘2銀 體育會贈酒雕肯定其表現

金門縣消防局第二大隊金湖分隊隊員林匯耀，參加2023年第20屆世界警察消防運動大會勇奪2銀，載譽歸國，金門縣議員暨縣體育會理事長唐麗輝今天特別到消防局祝賀，嘉勉其傑出表現，並致贈高粱酒雕紀念品。唐麗輝期勉林匯耀奮力不懈持續精進，未來在2025年世界警消運動大會中爭取更多榮耀，為縣爭光。

唐麗輝表示，林匯耀是金門優秀的羽球好手，在去年第23屆縣運動會羽球社會男子雙打組取得了第一名，平時秉持對運動的熱愛，利用勤餘時間嚴格自我訓練，本次在加拿大溫尼伯舉行的世界警消運動大會，榮獲18+(18歲以上)羽球男子組單打及18+羽球男子組雙打項目2面銀牌，為國家及金門縣爭取到此難得的榮耀。

唐麗輝指出，近年羽球運動在金門蓬勃發展，在金門體育會與縣府共同推動下，金門羽球人口大幅增加，每逢假日體育場內的羽球場地，早成愛好者兵家必爭之地，更能看到家長帶著孩子一起享受親子羽球運動的樂趣，2021年本縣羽球好手李洋摘下東京奧運羽球金牌，打破台灣奧運紀錄，也為金門奪下奧運首金，而本次林匯耀也打破紀錄為金門縣消防局奪下世界警消運動會首次獎牌，唐麗輝鼓勵縣民從事羽球運動，以球會友進行休閒活動。

局長呂英華感謝體育會理事長唐麗輝員一直以來對消防工作的支持，也感謝她的公子吳秉樺醫師擔任消防局醫療指導醫師，對於消防局緊急工作的投入與指導，呂英華說，消防工作不僅是高風險，高壓力的工作，平時在分隊待命除了要落實「勤訓嚴練」外，尚需執行救災、救護勤務及24小時待命狀態，故在輪休時，鼓勵同仁從事正當娛樂活動，不僅可調劑身心，也可以藉此提昇運動能力，培養運動人才，讓消防專業與體能相結合，有助救災、救護勤務執行，確保民眾生命財產安全。

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