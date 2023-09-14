豪記唱片歌手化身公益大使 伴偏鄉弱勢長者重拾採購樂

中秋佳節將至，屏東恆春基督教醫院「中秋月暖台灣尾」邁入第19年，豪記影視唱片公司藝人林良歡與鄔兆邦今天擔任公益大使，到車城鄉日照中心為長者獻唱、陪伴長者到超市購物並到弱勢家戶居家關懷；力麗觀光開發公司等單位贊助的285份月餅及雞湯也陸續發送；恆基院長黃健榮開心說，隨著疫情解封，民間愛心也限著加溫。

林良歡與鄔兆邦今天到車城鄉日照中心為長者獻唱外，由於住偏遠地區的弱勢長者，因家中經濟或個人健康因素，鮮少有機會走出家門到超市採購自己需要的民生物品，恆基今天發送車城和石門鄉15位長者各2000元的全聯購物券，由志工一對一陪伴和接送，長者也藉由活動與外界多互動，展露笑顏。

高齡90歲的阿貴伯因年邁已經3年多委託鄰居代購民生物資，今天在志工陪伴下前往全聯恆春店，開心推著購物推車任意選購，直呼：「都快忘了採買的快樂感覺了！」；七旬獨居的莊姓老翁一早就起床準備，他謝謝恆基提供這個機會，拿到月餅禮盒時激動地說：「月餅現在好貴哦，難得可以吃到月餅！」

對在行動不便長年只能待在家裡的個案，院長黃健榮與2位公益大使由居服員陪同關懷走訪；今早戴上義肢的吳姓婦人，換上特別準備的衣服，看著視障兒子小杰敲打專用鍵盤搜尋指定歌曲，與林良歡和鄔兆邦合唱〈思念的情淚〉時落下感動的眼淚說：「小杰今天很興奮，因為很少人會來陪伴他，很謝謝你們來」。