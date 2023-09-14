托老也托少！高雄市首座老幼福利館啟用 位在這個行政區

高雄市今在前鎮區愛群國小成立全市首座「兒少家庭福利館」，該場館結合「幼兒托育」、「育兒資源」與「社區照顧關懷點」等多功能社會福利服務，市長陳其邁指，將會以一個行政區一個住宿型機構、一個國中學區一個日照中心目標，漸進增加社區關懷據點。

前鎮愛群兒家館設置於前鎮區愛群國小內，將原有愛群育兒資源中心，修繕轉型增加設備，以提供育兒的公托、定點計時的育兒服務，另也增設親子館及銀髮長輩的社區照顧據點，今天愛群兒家館的開幕典禮，陳其邁帶著高雄觀光大使「高雄熊」一起出席。

陳其邁表示，高將愛群國小空間做一個整合型的社福服務，包括公托、臨托、社區關懷據點等等，提供社區最好的服務。我們也一直持續在擴建社區關懷據點，目前有524處的據點，到年底應該會達到545個社區關懷據點。

陳其邁說，高雄市府會結合越來在地養老的趨勢，以一個行政區一個住宿型機構、一個國中學區一個日照中心為目標外，並按社區人口分布、城鄉差距，來布建我們的社區關懷據點。