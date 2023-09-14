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屏東「小黃公車」服務再升級 新增3屏北線再加碼集點送好禮

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣「小黃公車」服務再升級，18日起屏北新增3條預約線，專線預約外，新增LINE官方帳號預約功能，9月18日至10月14日還有集點換好禮。圖／屏東縣政府提供
屏東縣「小黃公車」服務再升級，18日起屏北新增3條預約線，專線預約外，新增LINE官方帳號預約功能，9月18日至10月14日還有集點換好禮。圖／屏東縣政府提供

屏東縣為補上大眾運輸缺口開辦的「小黃公車」服務再升級，本月18日起在屏北地區新增723屏東市線、727里港線及728九如里港3條預約線，專線預約外，新增LINE官方帳號預約功能；另9月18日至10月14日，向駕駛索取集點卡，每次搭乘可集章1點，累積5點或20點，可兌換實用禮品。

屏東縣「小黃公車」2018年推行以來，站點涵蓋醫院、公園、宮廟、社區及政府機關，不論是就醫、洽公、通勤都很便利，今年規劃擴大服務範圍至8鄉鎮，九如鄉2條小黃公車在6月通車，9月18日也將營運723屏東市、727里港線及728九如里港預約線，其餘鄉鎮今年10月至明年2月陸續通車。

縣府交通旅遊處說，里港線里程較長，路線至屏東市後僅至縣府站，如需至市區其他站點，可轉乘723屏東市預約線，提前一天撥打08-8218166，或使用LINE官方帳號@jcha8218166預約免費轉乘。；另新增試辦「點對點」路線，包含723屏東市預約線80個站點、728九如里港預約線50個站點，提供身心障礙者、65歲以上長輩、起或訖點為關懷據點的預約搭乘。

配合新路線通車營運，18日起辦理限時1個月集點活動，每次搭乘可獲1點，累積5點或20點，可兌換實用禮品，每人可兌換獎品數量不限，每張集點卡限兌換一次。兌獎期間為9月25日起至10月22日，兌獎地點在路線行經之處，屏東火車站旅服中心、潮州火車站旅服中心、竹田驛站旅遊服務中心、恆春轉運站旅服中心、東港借問站─味益食品行也可兌換。

交旅處長黃國維提醒，小黃公車不一定是計程車，但車身會張貼明顯識別，除了新推的預約線外，原則是固定制，因座位有限，如有無障礙或非站牌處（原則為站牌1公里或行經路線上隨招隨停）乘車需求，請依照時刻於前一營運日（周末休息）預約。

屏東縣「小黃公車」服務再升級，18日起屏北新增3條預約線，專線預約外，新增LINE官方帳號預約功能，9月18日至10月14日還有集點換好禮。圖／屏東縣政府提供
屏東縣「小黃公車」服務再升級，18日起屏北新增3條預約線，專線預約外，新增LINE官方帳號預約功能，9月18日至10月14日還有集點換好禮。圖／屏東縣政府提供

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