快訊

批賴清德雙語及食安政策破產 國民黨：戳破「爛尾德」謊言

差額可達數萬 勞退新制退休金該選保證收益還是分紅？

千名中醫師連署反對設系 陽明交大保證：絕不挖角教授

榜林圓環是金門最高肇事路口 縣府明啟用交通號誌

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
榜林圓環周邊車禍頻傳，縣府繼在附近設置槽化標線等改善措施後，明天紅綠燈行車管制號誌也將啟用。圖／縣府提供
榜林圓環周邊車禍頻傳，縣府繼在附近設置槽化標線等改善措施後，明天紅綠燈行車管制號誌也將啟用。圖／縣府提供

金門縣榜林圓環的交通事故之多，長年位居地區排行榜冠軍，幾乎每個月都有2至3起，為提高行車安全，金門縣政府表示，榜林圓環路口自明日起將啟用紅綠燈的行車管制號誌，並全天候24小時運作，籲請地區用路人行經上述路口時，應依燈號及標誌指示行駛，對此，不少民眾都紛紛叫好，認為應該可以減少車禍件數。

金門縣警察局日前公布12大易肇事路口，從去年1月迄今年4月，當中榜林圓環的交通事故之多位居排行榜之冠，有37件，幾乎每個月都有2至3件，比第二名金城鎮金城車站前路段15件；金寧鄉頂埔下209號前路口15件，件數多一倍之多。

據了解，榜林圓環交通改善議題歷經多次會勘討論，前後邀集交通部、運輸研究所及相關單位共同研議取得共識，本府業先行以槽化標線及輔助設施改善，提醒用路人行至路口應減速、禮讓環內車先行，但事故率卻無明顯降低，經相關單位再次提案，表示榜林圓環已成為地區事故率最高的無號誌圓環，經道安會報審議，決議增設號誌，期透過號誌管制車輛，改善交通事故率。

對此，不少民眾都表示贊成，許姓民眾說，因為不少駕駛人都不知道行經圓環路口時，應禮讓已進入圓環車道車輛先行，所以經常發生車禍，紅綠燈啟用後，未來就可以依燈號行進，相信可減少車禍發生。但也有民眾認為，紅綠燈啟用後，可能容易在上下班尖峰時間造成塞車，加上有時候半夜離峰時間，如果行經該處，可能還要花時間等待，浪費時間。

為提高行車安全，自9月15日起地區榜林圓環路口，將啟用行車管制號誌，並全天候24小時運作。圖／縣府提供
為提高行車安全，自9月15日起地區榜林圓環路口，將啟用行車管制號誌，並全天候24小時運作。圖／縣府提供

紅綠燈 金門

延伸閱讀

家樂福全台第245家超市進駐烏日 年底前進金門

金門官窯與「人間國寶」陳啟村合創 將木雕與陶瓷結合

金門百年雙喜樓崩塌 短期先殘跡保留、加固

金門古蹟日今開幕 拉近文資與民眾間的距離

相關新聞

再三個月高雄輕軌路網成圓 遭質疑列車不足「將會擠爆」

高雄輕軌第二階段工程將於今年底新增7個站後，路網成圓，有民間社團質疑，輕軌只有24組列車，成圓後若尖峰要達6分鐘一車次，...

喜迎全國古蹟日和秋節連假 屏菸1936文化基地享門票優惠

2023全國古蹟日本周登場，接著中秋佳節到來，屏菸1936文化基地常設展門票自9月16日起至10月1日以8折優惠，同時於...

屏東崁頂鄉生命紀念館啟用 補上全縣「最後一塊拼圖」

屏東縣崁頂鄉生命紀念館是全縣骨骸存放設施的「最後一塊拼圖」，雖在2018年破土，但2021年補選後才動工，取得使用執照和...

影／明天開始！高雄交通與健身月票合購1299元上路 月省350元

高雄市政府交通局及運動發展局跨界合作，推出「高雄TPASS 399陪您健康久久」活動，明天起至12月31日止，期間購買高...

左營眷村活化 地方抱怨速度慢

左營海軍眷村59公頃腹地、保留近千棟眷舍，高雄市文化局2010年登錄為高雄市文化景觀，採「以住代護」方式修繕活化，但地方...

金門雙喜樓塌 決先殘跡保留、加固

不敵海葵颱風肆虐，金門縣定古蹟東村呂朝怡洋樓（雙喜樓）日前倒塌，金門縣文化局表示，經與古蹟代管人、相關單位開會研商後，決...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦