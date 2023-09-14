榜林圓環是金門最高肇事路口 縣府明啟用交通號誌

金門縣榜林圓環的交通事故之多，長年位居地區排行榜冠軍，幾乎每個月都有2至3起，為提高行車安全，金門縣政府表示，榜林圓環路口自明日起將啟用紅綠燈的行車管制號誌，並全天候24小時運作，籲請地區用路人行經上述路口時，應依燈號及標誌指示行駛，對此，不少民眾都紛紛叫好，認為應該可以減少車禍件數。

金門縣警察局日前公布12大易肇事路口，從去年1月迄今年4月，當中榜林圓環的交通事故之多位居排行榜之冠，有37件，幾乎每個月都有2至3件，比第二名金城鎮金城車站前路段15件；金寧鄉頂埔下209號前路口15件，件數多一倍之多。

據了解，榜林圓環交通改善議題歷經多次會勘討論，前後邀集交通部、運輸研究所及相關單位共同研議取得共識，本府業先行以槽化標線及輔助設施改善，提醒用路人行至路口應減速、禮讓環內車先行，但事故率卻無明顯降低，經相關單位再次提案，表示榜林圓環已成為地區事故率最高的無號誌圓環，經道安會報審議，決議增設號誌，期透過號誌管制車輛，改善交通事故率。