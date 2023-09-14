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再三個月高雄輕軌路網成圓 遭質疑列車不足「將會擠爆」

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高雄輕軌將在今年底前新增7站、路網成圓，但金民間社團質疑會有列車不夠的問題。圖／翻攝自臉書「高雄好過日」
高雄輕軌將在今年底前新增7站、路網成圓，但金民間社團質疑會有列車不夠的問題。圖／翻攝自臉書「高雄好過日」

高雄輕軌第二階段工程將於今年底新增7個站後，路網成圓，有民間社團質疑，輕軌只有24組列車，成圓後若尖峰要達6分鐘一車次，需30至32組列車才夠，呼籲快加購列車，「不要等到擠爆，再來想辦法。」對此，高捷回應，輕軌路成圓後，尖峰採10分鐘，但逢連假與大型活動日，會採區間車加密車次因應，現暫不採購列車，日後視運量再檢討。

《高雄好過日》協會今在臉書發文指出，未來高雄捷運路網，會缺車的不是高運量、也不是中運量列車，因為黃線列車將由瑞士Stadler Rail AG製造，會缺車的是是輕軌車隊。

《高雄好過日》協會指出，高雄輕軌目前共有一階購入的9組CAF列車，及二階購入的15組Alstom列車，高捷曾稱輕軌成圓後，會共有24組列車輪班載運乘客，後續會視營運情況，評估是否需再加購，但實際上，高捷不用「再視營運狀況」了，「目前的營運狀況」就可看出列車不夠。」

《高雄好過日》協會指出，原本輕軌以均速每小時21.5公里來計算所需的列車數量，若要達到尖峰6分鐘的運轉目標，需要24組列車車隊，然而，目前輕軌比原先計畫要慢上20~30%，也就是實際需要30~32組列車，才能在成圓後繼續加密車次到尖峰6分鐘。

《高雄好過日》協會指出，高捷如果不及早加購輕軌列車，輕軌路網成圓後也只會以尖峰10分鐘班距行駛，無法加密。而假日或活動增班的幅度也會嚴重受限。

對此，高捷局今表示，輕軌成圓後初期營運班距為尖峰10分鐘、離峰15分鐘，未來會視運量核實檢討班距及列車數，而成圓後的營運需求列車數為18列，並會配合各項大型活動及連假適時加發車次，或採小區段區間車班距加密至6分鐘因應，所以現有24列車足夠營運使用，暫無購置新列車規劃。

高雄輕軌第2階段工程預估年底完工，新增新上國小、灣仔內、鼎山街、高雄高工、樹德家商與聖功醫院7個新站，輕軌路網就此成圓。

高雄輕軌（綠色）將在今年底前新增7站、路網成圓。記者吳慧芬／翻攝
高雄輕軌（綠色）將在今年底前新增7站、路網成圓。記者吳慧芬／翻攝

高雄輕軌 高捷

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