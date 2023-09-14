喜迎全國古蹟日和秋節連假 屏菸1936文化基地享門票優惠
2023全國古蹟日本周登場，接著中秋佳節到來，屏菸1936文化基地常設展門票自9月16日起至10月1日以8折優惠，同時於秋節連假推出「凹豆計畫－山系野營派對」，秋高氣爽之際，歷史建築瞬間變身大型戶外盛會，陪伴民眾熱鬧迎中秋。
縣府文化處表示，歡慶中秋節，屏菸「凹豆計畫－山系野營派對」9月29日、30日登場，金葉廣場打造仿真山林、自然秘境，活動集結百岳、野營、戶外用品、野炊風格美食等相關品牌共襄盛舉，還有以戶外體驗為主軸的山系手作體驗，喜愛登山、露營、野餐的凹豆咖一定要來。
專門販售屏東好物的好屏製造所也設立「趣烤肉」專區，產品任選9折，還有「不趣上課」門市優惠活動，只要出示學生證，消費滿300元現抵50元，以上優惠可併用，先抵後折超值划算；為鼓勵民眾認識屏東的歷史建築，屏菸推出「逛古蹟慶中秋」優惠折扣，自9月16日起至10月1日止，凡購買常設展門票享8折優惠。
此外，暑假登場的漫威運動主題展覽「英雄集結之漫威運動會」也推出加碼優惠，於9月27日起至10月1日止購票參觀該展，享4人同行1人免費之優惠。詳情至Instagram搜尋「pt1936.tcb」或至屏菸官網、臉書粉絲團查詢。
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