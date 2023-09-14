屏東崁頂鄉生命紀念館啟用 補上全縣「最後一塊拼圖」
屏東縣崁頂鄉生命紀念館是全縣骨骸存放設施的「最後一塊拼圖」，雖在2018年破土，但2021年補選後才動工，取得使用執照和訂定收費辦法後，本月18日起受理登記，為鼓勵鄉民遷葬進塔每櫃位優惠5000元並免管理費；鄉長廖國富說，在地先民可享有尊嚴且安心的長眠居所，鄉親慎終追遠也能省去到外地祭祀的舟車勞頓。
屏東縣33個鄉鎮市中，原僅崁頂鄉尚無先人骨灰骸存放設施，早在30年前地方即有興建公立納骨塔的聲浪，但過程中受用地問題擱置多年，歷經多任鄉長後，終於選定崁頂中油加油站後方、鄰近後壁厝公墓的預定地，直到2021年才動工，去年底上任、全縣最年輕的鄉長廖國富緊盯進度，今年4月取得使用執照，延宕多年的生命紀念館終於啟用。
湯姓鄉民表示，母親塔位安置於萬丹，每逢節日都要大費周章前往祭拜，當從村長廣播中得知崁頂鄉新蓋生命園區，趕緊準備文件到園區挑選，「能就近照顧，非常開心」，而他父親的墓尚未遷移，盼能安排「夫妻塔位」，讓兩老能互相陪伴；郭姓鄉民說，鄉民每櫃位優惠5千元，最低只要2萬5千元起，館內樓層挑高明亮，不會讓人感到壓迫，每櫃旁都有佛祖、菩薩畫像，腹地也足以應付停車、普度等需求，相當便利。
廖國富說，鄉內公墓已全面禁葬，「人生大事」的生命紀念館啟用後，將推動鄉親為先人撿骨後遷入塔內安奉，多年來已先到外鄉鎮存放或暫置先人的鄉親，也能考慮讓先人落葉歸根，子孫也能免去到外鄉鎮祭祀的舟車勞頓，未來希望能夠透過逐步改善公墓環境，翻轉民眾對公墓的刻板印象，解決鄉內的殯葬需求並提高殯葬環境品質。
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