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影／明天開始！高雄交通與健身月票合購1299元上路 月省350元

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高雄市明起至12月底推出「交通月票加購健身月票1299元」活動。記者吳慧芬／翻攝
高雄市明起至12月底推出「交通月票加購健身月票1299元」活動。記者吳慧芬／翻攝

高雄市政府交通局及運動發展局跨界合作，推出「高雄TPASS 399陪您健康久久」活動，明天起至12月31日止，期間購買高雄境內399通勤TPASS月票，憑月票設定紙本收據或MeNGo APP套票頁面，可享優惠價900元加購苓雅運動中心健身月卡，相當於每個月只要1299元，比原價1649元便宜。

高市交通局張淑娟局長說，比起開車或騎機車，搭乘公共運輸有更多運動或步行機會，特別與運動發展局合作，活動期間，購買高雄境內399通勤TPASS月票就能享活動優惠價格900元(原價1250元)加購苓雅運動中心的健身月票，通勤族群下班可利用公共運輸前往運動中心活絡筋骨，假日也可利用月票旅遊。

高市運動發展局表示，苓雅運動中心坐落於捷運技擊館站4號出口，有絕佳的交通地理位置，更擁有300坪的健身空間，使用高雄境內TPASS通勤月票，想運動不必煩惱交通問題。除捷運外，還可搭乘市公車50路五福幹線公車等抵達，期待每位民眾都能加入低碳健康新生活行列。

交通局說，「高雄TPASS 399陪您健康久久」活動，自明天起至今年12月31日止，購買高雄境內399通勤TPASS月票，憑月票設定紙本收據或MeNGo APP套票頁面，即可享優惠價900元加購苓雅運動中心健身月卡。相關活動資訊、TPASS月票服務可於MeNGo APP、官網(https://men-go.tw/#/)、交通局官網(https://www.tbkc.gov.tw/)、苓雅運動中心官網(https://klyscwdyg.com.tw/ )查詢。

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