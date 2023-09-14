金門雙喜樓塌 決先殘跡保留、加固

不敵海葵颱風肆虐，金門縣定古蹟東村呂朝怡洋樓（雙喜樓）日前倒塌，金門縣文化局表示，經與古蹟代管人、相關單位開會研商後，決定將分短、中、長程計畫執行，以殘跡保留、構造材料清理與加固為短期目標，再向中央提送修正計畫申請經費補助。

說明會日前由金門縣文化局長呂坤和主持，邀古蹟代管人、蓮庵里辦公室、東村社區發展協會、金門縣文資防護專業中心等單位，說明事件原委，廣納各方意見，要研商後續處理方式。

東村呂朝怡洋樓為民國初年興建，因二樓立面「囍」字磚砌窗極具特色，地方稱為「雙喜樓」。2015年10月27日經縣府公告指定為古蹟，洋樓因長期閒置年久失修，導致建物損壞，又無法取得所有權人同意，難以推動整體性修復。

文化局指出，洋樓屋頂去年6月坍塌，二樓內部構造頹損嚴重，曾辦理緊急事件處理會勘，鑒於產權問題未解，先以維持外觀完整及公共安全為原則，擬定清理與加固處理計畫，後因牆體開裂，今年5月開文資委員現勘會議，研擬緊急加固及保護工程計畫，8月向文化部文資局申請補助經費，因颱風侵襲，加速建築構造損壞速度。