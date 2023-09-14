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屏基沉浸式縮時體驗失智世界

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東基督教醫院為提高大眾對失智症識能率，消除失智症汙名化，全台首創集結沉浸式體驗、主題討論，和靜態展覽等形式的失智症生活體驗空間，讓民眾實際感受失智症者世界，換位思考感受失智症、高齡甚至是身心障礙者，生活中面對的處境和心理感受。

「我的一天」失智症生活體驗空間，位於屏東身心障礙早療機構「勝利之家」，將100坪空間重現失智症者日常真實場景，加深體驗者的「帶入感」，縮時經歷失智症者的一天。

參加者走進「我的一天」空間，扮演失智症者「吳火木」阿公，從漆黑沉靜、溫度微涼的鏡面長廊空間，觀看鏡面上獨白字句與極具包覆感的空間環繞設計，轉換情緒走進吳阿公房間，房內各種衣物、日用品擺放其中，一切看似尋常卻又隱約不對勁，等待著體驗者觀察挖掘。

總策展人周文珍說，失智症是病識感很低的疾病，不只有記憶障礙、容易忘記症狀而已，許多正常、不正常跡象症狀，都可能同時並存同一位患者，影響感知及行為。團隊希望藉由實際體驗，直覺感受到患者生活與不便。

體驗者黃雅琪坦言，參觀時戴上老花眼鏡與厚重手套，根本看不清楚東西，接下任務去超市買衛生紙、洗衣精，因戴厚重手套拿物品不方便、只能放棄，「真實感受失智者生活、機能退化造成的不便」。

「我的一天」沉浸式體驗採取預約制，可以到官網（https://longdayjourney.com）免費預約體驗。

失智症 患者 屏東

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