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雄中人「紅樓夢」 擬修復再利用

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導
雄中紅樓第二棟外牆面，還留著二二八事件槍砲射擊痕跡。記者徐如宜／攝影
雄中紅樓第二棟外牆面，還留著二二八事件槍砲射擊痕跡。記者徐如宜／攝影

擁有百年歷史的雄中「紅樓」，第1棟2003年已經公告為歷史建築，第2、3棟9月經古蹟歷史建築審議會通過，將公告為歷史建築。校長莊福泰表示，在古蹟教室上課，是許多雄中人的青春回憶，紅樓文資身分確定以後，將啟動擬定修復再利用研究計畫；學生們期許修復後能再回紅樓感受歷史記憶。

文化局表示，高雄州立高雄中學校創建於1922年4月1日，1944年改稱為「州立高雄第一中學校」，二次世界大戰後再改為「省立高雄高級中學」。校內保有三棟建築因有紅磚外觀，俗稱「紅樓」，全棟以清水磚採英式砌法蓋成，屋頂為四坡頂屋頂，與門廊四坡斜屋頂正交，而以菱形石瓦拼排，式樣罕見。

雄中校長莊福泰同時也是雄中校友，他指著紅樓第2棟2樓說，當年高三教室就在其中，鐵路就在學校後方，火車行駛有隆隆聲，所以之後將教室安排到較安靜的建國路側。紅樓雖保存完整，但難免老舊、甚至漏水，所以才向文化局申請列為歷史建築。

「這是雄中人的『紅樓夢』！」雄中校友指出，紅樓還保持原來樣態，也因為這些老建築，讓百年來雄中的學長學弟間，有著共同記憶。

雄中學生說，紅樓建築彰顯的是歷史，加上人的溫度才更鮮活，希望有朝一日紅樓修復後，學弟妹們能再回到紅樓，讓歷史建築傳出琅琅讀書聲。

歷史建築 教室

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