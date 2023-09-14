日「翡翠騎士」來了 高雄搶先看

今年雙十國慶慶祝活動再現爆點，繼去年日本「橘色惡魔」颳起旋風後，國慶大會今年邀來素有「翡翠騎士」封號，東京農業大學第二高等學校吹奏樂部來台演出，下月8日下午4時在高雄港7號碼頭演出，讓民眾在高雄搶先欣賞「翡翠騎士」丰采。

去年雙十國慶，日本京都橘高校吹奏樂部精湛演出令人稱讚不已，國慶籌備委員會與中華文化總會，今年國慶將邀請東京農業大學「翡翠騎士」訪台，更首度與高雄市政府合作，讓民眾在高雄搶先看！

「讓南部鄉親先睹為快！」高雄市長陳其邁表示，這也是國慶大會表演團體，首度在國慶演出前就先在高雄表演，讓高雄市民及南部民眾提前感受國慶表演震撼人心的演出，同時為國慶大會拉開序幕，市府會盡地主之誼，讓台日友情再加溫。

行政暨國際處長張硯卿表示，這次活動經文化總會牽線，促成「翡翠騎士」到高雄演出與交流。「翡翠騎士」首度參與海外公演，就以編制148人大陣仗到高雄演出，預期帶來視覺與聽覺音樂盛宴；市府也要讓演出者享受在地美食與人情味。

日本群馬縣東京農業大學第二高等學校吹奏樂部素有「翡翠騎士」封號，曾拿下日本第50屆吹奏樂縣大會金賞、西關東吹奏樂大賽連續2年金賞，是群馬縣第一所同年榮獲二座全國性大賽金賞學校。