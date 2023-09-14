左營眷村活化 地方抱怨速度慢

左營海軍眷村59公頃腹地、保留近千棟眷舍，高雄市文化局2010年登錄為高雄市文化景觀，採「以住代護」方式修繕活化，但地方抱怨活化速度太慢，「長輩們可能等不到家園再現」，且不少眷舍破損、漏水嚴重，呼籲公部門加強修整、加速活化；高市文化局指出，已規畫老舊眷村加速活化方案，明晚召開說明會，邀在地里長里民、民代、眷村團體、公民團體等共同討論。

市議員李柏毅說，左營海軍眷村包括明德新村、建業新村、合群新村，目前明德新村採取「以住代護」，建業新村是公部門預算做整修，合群新村可能會跟民間合作來開發。

「開發速度實在不夠快！」李柏毅說，眷舍漏水、閒置問題以合群新村為主，曾多次向市政府建議，怎麼開發都表示支持，也建議開發前「公設先行」，包括眷村文史館與旗艦型長照計畫先進駐，並結合民間力量開發合群新村。

高雄市議員李眉蓁說，左營海軍眷村2010年登錄為文化景觀，2013年就推出「以住代護」活化政策，現在房子越來越破舊，蚊子越來越多，活化變成僵化，整體環境並沒有變得更好。

李眉蓁指出，高雄是六都之一，經費、人才都比別人多，文化資產保存工作卻沒效率，從市長到文化局都要檢討，市府不能只是喊口號、打高空、描繪美麗願景，當務之急要先把眷村環境做好、舊建築保存好，否則一切都是空談。

「長輩們還有多少時間等待？」合群里長倪同慧直言，當時登錄文化景觀前，軍方還派人修繕、整理，十多年過去了，市府強調努力找經費，部分採「以住代護」修繕活化，但速度實在太慢，且破舊眷舍可能積水、孳生病媒蚊，長輩可能看不到成果。

文化局表示，已委託高雄大學教師陳啓仁就海軍眷村保存與活化行通盤檢討。未來將在財務可行基礎下，融入生活、文創與庶民經濟，帶入公幼、公托、日照、多功能活動中心、停車、綠地及商業等複合機能，盼左營海軍眷村再生有更多可能。