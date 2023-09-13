金門官窯與「人間國寶」陳啟村合創 將木雕與陶瓷結合

文化部登錄認定的重要傳統工藝保存者，有「人間國寶」之稱的藝師陳啟村最近跟金門縣陶瓷廠合創陶瓷藝品，將木雕作品「力士」，完美複刻成陶瓷，預計限量推出10組力士陶瓷，每組皆有證書、編號與大師落款，售價上看百萬元，陳啟村對縣陶瓷廠的燒製技術相當肯定，直說下次有機會還會再跟他們合作。

金門縣陶瓷廠即將迎來60週年廠慶，昨天特別邀請到人間國寶陳啟村老師到廠分享「從技進藝，從藝入道」的「手感工藝」，陳啟村也透露，他跟金門結緣很深，民國72年他在金門小徑當兵，這段「金馬獎」的歲月，讓他對金門有特別深刻的情感。

「當時一抽到金馬獎感覺超痛苦」，陳啟村回憶道，但後來回想起來，真正當兵還是要來金門，包括住在坑道裡、喝著高粱酒、與同袍一起出操、夜行軍、參與實彈防護射擊等，雖然當下相當辛苦，但現在回憶起來卻是記憶深刻，當年的同梯，現在都還會聯絡。

陳啟村說，他年輕時就很愛雕刻，雖然當時到前線當兵，也不忘創作，還叫家人偷寄了幾支「違禁品」雕刻刀過來，擔任傳令兵的他，想說有空就可以持續創作，他也透露，當時金門物資短缺，他曾跑到金城街上佛像雕刻店想購買木材來雕刻，但老闆不肯賣，後來只能在營區旁，找「木麻黃」樹枝來雕刻，雖然最後只雕出了一件「韋馱菩薩」半成品，但他的手藝還是讓不少人相當折服。

陳啟村表示，他在月前來到金門參加一場文化局舉辦的老兵的藝術展時，結識縣陶瓷廠長何桂泉，並在他的邀請下參觀陶瓷廠收藏品，看到張大千等多位大師的作品，雙方敲定「合創」意向，將他的木雕跟陶瓷相連結，展現工藝與美術的結合之美，他笑著說，促成他參與這次合作，主要是可以將自己的作品與偶像-張大千大師的真跡擺在櫥窗中展示。