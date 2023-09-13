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登革熱延燒！屏縣某國中首例校園群聚 呼籲落實環境巡檢

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
登革熱疫情延燒，屏東縣某國中出現縣內校園首起群聚案，加強防治。圖／屏東縣府衛生局提供
登革熱疫情延燒，屏東縣某國中出現縣內校園首起群聚案，加強防治。圖／屏東縣府衛生局提供

登革熱疫情嚴峻，屏東縣截至13日累計35例登革熱本土確診病例，分別為萬丹鄉19例、屏東市11例、潮州鎮2例、竹田鄉、長治鄉及九如鄉各1例。其中今日新增一起某國中的校園群聚案例，是屏東首起登革熱校園群聚，縣府及公所立即進行校園清消及社區各項緊急防治工作，並要求學校落實校園環境巡檢，清除積水容器及針對教職員生密切健康監測。

縣府衛生局表示，首起校園群聚共2名病例，分別是該校一名59歲教師，發病前曾有南投及台中旅遊史，9月7日出現發燒、頭痛、關節痛等登革熱症狀，至診所就醫經通報在9月10日確診；另一名為同校22歲實習教師，校園擴大採檢NS1陽性，經實驗室檢驗研判確診，於9月8日出現發燒、頭痛等症狀，為避免疫情擴散，持續孳生源清除及每日進行師生健康監測。

衛生局指出，颱風過後各地積水容器數量大幅增加，目前天氣仍不穩定，呼籲民眾雨後應速清除戶外積水容器，以減少病媒蚊孳生，同時提醒轄內各級學校，應每周動員全校教職員生校園大掃蕩，仔細檢查屋頂、排水溝、樹洞、地板凹陷處等是否有積水情形，立即清除改善，衛生及環保單位將不定期巡查，一旦發現陽性孳生源將依傳染病防治法予以裁罰。

衛生局提醒，落實每周住家及周圍「巡、倒、清、刷」，環境整頓為預防登革熱不二法門，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請趕緊就醫，也請醫師提高通報警覺，加強詢問就診者TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報。

登革熱疫情延燒，屏東縣某國中出現縣內校園首起群聚案，加強防治。圖／屏東縣府衛生局提供
登革熱疫情延燒，屏東縣某國中出現縣內校園首起群聚案，加強防治。圖／屏東縣府衛生局提供

登革熱 衛生局 屏東縣

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