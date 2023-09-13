左營眷村活化居民與公民團體意見分歧 高市府尋共識

高雄左營海軍眷村2010年登錄為高雄市文化景觀，保存眷舍近千戶。高雄市文化局表示，現採「以住代護」方式修繕活化，在地里民提出減量保存、加速活化、多元開發、道路拓寬、補充公設等訴求，但公民團體建議文化景觀範圍不縮減、反對改建活化與樹木移植，雙方意見拉扯，文化局15日舉行說明會尋求共識。

左營海軍眷村保存面積59公頃，文化局「以住代護」目前進駐總數約90戶，尚有900多戶待整修活化。在地合群里長倪同慧及明建里長顏靜玉表示，並非反對市府保存眷村政策，也看到市府十幾年來的努力成果，但現況尚有八成待修，整修活化速度實在太慢。

倪同慧及顏靜玉提出具體要求，建議市府應「加速整體活化」，騰空眷舍不僅衍生環境髒亂、病媒孳生等公安問題，長期下來也導致區域發展停滯；並拓寬眷村對外主要交通幹道之一的緯六路，有近4千居民靠此路進出，合群新城端已完成20米計畫道路開闢，但靠軍校路端則因眷村保存限制遲遲無法拓寬，不到9米的車道，經常造成交通事故。

在地居民也要求評估「補充公共設施」，過去合群新城的規畫未考慮公共設施的配置，現今既然要全面整修活化老舊眷村，應該要把居民的生活需求納入，補足應有的公共設施，並秉持專業整體規畫。

文化局表示，已委託高雄大學教師陳啓仁就海軍眷村保存與活化，進行全面通盤檢討。陳啟仁指出，緊鄰右昌、楠梓的左營眷村，是北高雄發展的核心區域，周邊鄰近世運主場館、左營高鐵、蓮池潭風景區、左營舊城以及楠梓半導體產業園區，具備相當好的區位環境。未來將以人文居住、文化休閒、交通運輸與產業進駐等四大機能全面發展，同時兼顧文化景觀風貌、眷村文化保存核心價值、眷村歷史紋理、重要景觀元素及老樹植栽等。