高雄市表揚特殊優良教師 英語師偏鄉任教從頭學台客語

高雄市教育局今天在社教館舉行「112年度資深暨特殊優良教師表揚大會」，共2094人獲獎。市長陳其邁頒發33位服務滿40年教育人員。教師周滺聖幫助特教生打破學習障礙建立自信心，英語教師郭建登到偏鄉任教後，為和家長溝通，從零開始學閩南語和客語中級證，都獲頒優良教師。

今天表揚的有特殊優良教育人員25位，各領域傑出教師84位，服務滿40年33位、服務滿30年453位、服務滿20年991位、服務滿10年508位優秀教師，共2094人。活動邀請信義國小管弦樂團開場演出，中場邀請茂林國小帶來傳統魯凱族歌謠合唱，壓軸表演為苓雅區中正國小舞蹈團，學子們藉由精彩演出以感謝教師們的付出。

陳其邁表示，今天表揚的優秀老師都是重要的教育支柱，感謝大家對教育的犧牲與奉獻，要致上最深的敬意，恭喜高雄市特殊教育學校教師周滺聖、多納國小教師宋麒麟，獲得教育部全國師鐸獎的最高榮耀。市府 和議會作為教師最佳後盾，在三級學校增設資訊組長，將國中小特教分散式資源班師生比降至1:10、幼兒園降低師生比至1:12，給予代理教師1年完整聘期，建置教師諮商輔導諮詢機制，提出導護精進方案及增加導護委外人力，讓教師無後顧之憂。

獲全國師鐸獎的周滺聖，投入特殊教育20年，用專業、毅力幫助特教生打破學習障礙建立自信心，教導特教兒童一步一步學會走路、說出口語，用心發掘特教生不同優點，並考取特奧教練證，帶領特教生參與特奧比賽為國爭光。

圓富國中英語老師郭建登在學校服務27年，除了用心英語教學，來到偏鄉任教後，原來不擅閩南語與客語的他，完全從零開始學習，陸續取得閩南語授課教師培訓，也拿客語中級證，連當地家長都說他的閩南語、客語說的比在地人還好，並且帶領學生參與各項本土語競賽，用心推動本土語教育。

鳥松幼兒園園長陳玉梅擔任教職33年，每學期引進鳥松圖書館資源，故事媽媽入園說故事，推動親子閱讀與積極關懷社區，舉辦園遊會義賣，捐給社區弱勢獨居用餐費、華山基金會、送愛到養護中心老人表演以及報佳音活動，藉由實際體驗與行動，培養幼兒關愛社區與推動品德教育。

接受表揚名單如下：特殊優良教育人員：舊城國小饒聖宏、中山高中蔡嘉如、加昌國小高仲銘、民族國中莊森雄、民族國小康雅玲、光武國小李雅妮、東光國小李莉珍、前金國小陳瑩諭、五福國中何茂通、四維國小陳怡勻、福康國小蕭淑婉、高雄特殊教育學校周滺聖、前鎮高中蔡孟恬、新興高中謝宗甫、樂群國小楊智豪、太平國小林文鵬、鳳山國中賴佩淩、鳳山國小李一峰、大寮幼兒園郭香玲、仁武國小何婉寧、八卦國小吳軒銘、圓富國中郭建登、多納國小宋麒麟、樹德家商曾綉雯、三民高中黃建晃。