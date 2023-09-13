提升四重溪溫泉友善環境 周春米借鏡日本箱根溫泉  

屏東擁有台灣最南端四重溪溫泉，從日治時期被列為台灣四大名湯之一，近年更因屏東縣政府舉辦四重溪溫泉季活動而聲名大噪，縣長周春米希望相關公共設施能更完善，13日與縣府團隊及觀光旅宿業者到日本箱根溫泉區參訪，可以導入高齡化友善設施及整體景觀規畫，提升四重溪溫泉品質。

周春米今還巧遇在當地實習台灣學生，有高雄應用科技大學、世新大學、高雄餐旅學校、台北城市科技大學等，聽到熟悉的鄉音，學生很感動又親切，拿著國旗熱烈歡迎，周春米鼓勵學生們努力學習，之後回台灣有機會到屏東玩。

縣府指出，四重溪溫泉素來有「美人湯」之稱，其泉質可飲可浴，縣府推動溫泉標章及實施溫泉總量管制，確保溫泉水質且避免泉源枯竭，已展成效；縣府近年打造四重溪溫泉公園，營造日式氛圍，每年年底舉辦四重溪溫泉季，滿山遍野的星河讓百年溫泉華麗轉身，人潮爆滿。

為讓四重溪溫泉變得更好，周春米此行安排至日本知名神奈川縣箱根溫泉區觀摩，與當地溫泉業者交流，昭和年間便開業「箱根小涌園」是由明治時期莊園地改建成度假村，以泡湯設施為中心，涵蓋多間不同特色旅館，溫泉設施、住宿場域、公共環境等都值得借鏡。

屏東已進入高齡化社會，周春米對旅館內的高齡化設施特別有感，房間原本是榻榻米，因應高齡化，改在榻榻米舖設床舖，座椅高度也調整，友善長者入寢及就座，很貼心。泡湯池的規畫舒適，整體的景觀設計融入自然環境，有些還可以成為網美景點，還有針對親子設計的遊樂設施，全齡化的規畫，提升遊客體驗。

交旅處指出，四重溪溫泉區公共浴池，早於1985年啟用，2013年縣府雖整修並申請溫泉合格標章，但容納量小又老舊。縣府於2022年向交通部提出重建計畫並爭取經費，著重於大型湯池設置，在地人使用免費，並在國有地新建200輛停車場。

周春米認為，此次觀摩不只做為四重溪公共浴池重建參考，更可做為溫泉村的整體提升規畫借鏡，並要導入高齡化服務設計，吸引長輩及退休人士到四重溪泡湯，創造更高的溫泉產值。