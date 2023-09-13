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馬祖國際藝術島即將登場 長汎假期推精彩遊程搶客

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
「2023馬祖國際藝術島」活動，這次也會在梅石軍官茶室設置公共藝術作品，透過藝術關照公共議題邀請大家共同思考。記者蔡家蓁／攝影
「2023馬祖國際藝術島」活動，這次也會在梅石軍官茶室設置公共藝術作品，透過藝術關照公共議題邀請大家共同思考。記者蔡家蓁／攝影

第二屆「2023馬祖國際藝術島」即將於9月23日起在四鄉五島精彩登場，活動為期98天，展演至11月12日，長榮集團直營旅行社「長汎假期」，繼第一屆「島嶼釀」之後，今年再次與中華文化總會及連江縣政府合作，搭配立榮航空台北-北竿、台北-南竿、台中-南竿等三條馬祖航線，針對喜愛參與藝術活動的旅客，推出官方合作夥伴主題遊程，邀請大家透過藝術視角感受島嶼故事。

由中華文化總會與連江縣政府共同主辦的馬祖國際藝術島是十年為願景的藝術計畫，且為台灣首個跳島藝術活動，在2022年首屆活動以藝術帶領旅人走進馬祖，引起國際注目。第二屆計畫邀請了多位國際藝術家參與，並承接首屆「島嶼釀」概念，以釀製老酒的過程「生紅過夏」為題，引用馬祖釀老酒的俗諺揭幕，象徵如同老酒歷經時間洗禮，藝術在馬祖持續發酵。

在其9項核心計畫中，集結超過65件作品、21場演出和18場參與活動，結合馬祖在地、台灣以及德、美、日等多位國際藝術家共同創作，把醞釀多時的馬祖島嶼故事，轉化為充滿地方魅力的藝術作品

長汎假期為藝術癮者推出三大主題遊程「南北竿藝術盛典3日」、「南北竿＋東引島嶼3日」、「南北竿＋東西莒3日」3支行程，走點包含了《轉厝計畫》、《島嶼風景》、《島嶼生息》、《迴島嶼吧》、《島內視角》、《地下實驗室》、《味蕾實驗室》等多項計畫，可自行針對想去的藝文展點，選擇不同行程。

據了解，還有專人帶路參觀《轉厝計畫》「打開」-老酒玻璃屋，將歷史住居重新建構打造，轉譯成為和地景聯動的藝術作品，有成為永久作品的潛力；落點以東引及東莒為主的《迴島嶼吧》則是延續上屆的共創精神，集結因共創合作而誕生的返鄉/移鄉青年團隊，以地方文化故事與永續島嶼回應設計理念；《島嶼風景》挑選在地居民熟悉的交通樞紐與公共空間，如清水碉堡、梅石軍官茶室、南竿福澳碼頭候船室等場域地點，設置公共藝術作品，透過藝術關照公共議題邀請大家共同思考。

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「2023馬祖國際藝術島」資訊可至活動官網查詢

馬祖的北海坑道搖櫓船，是必遊行程，常讓遊客流連忘返。記者蔡家蓁／攝影
馬祖的北海坑道搖櫓船，是必遊行程，常讓遊客流連忘返。記者蔡家蓁／攝影
配合第二屆「2023馬祖國際藝術島」活動，長汎假期搭配立榮航空推出台北-北竿、台北-南竿、台中-南竿等三條馬祖航線遊程，邀請大家來馬祖「卡溜」。圖／業者提供
配合第二屆「2023馬祖國際藝術島」活動，長汎假期搭配立榮航空推出台北-北竿、台北-南竿、台中-南竿等三條馬祖航線遊程，邀請大家來馬祖「卡溜」。圖／業者提供

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