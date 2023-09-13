高市敬老金限齡加500元 議員盼都加

高雄市長陳其邁昨宣布，今年65至79歲（含55至64歲原住民）長者重陽敬老禮金，將由1000元調整至1500元，社會局統計約42萬名長者受惠，但市議員認為政策排除80歲以上約10萬名長者，形同「只做半套」，籲市府檢討修正；社會局表示，相關社福政策皆為整體考量，仍以實質服務提供為主。

高雄市65歲以上長者逾51萬人，現有重陽敬老禮金55至64歲原住民及65至79歲長輩原1000元，80至89歲長輩1500元，90至99歲長輩5000元，100歲以上長輩1萬元。陳其邁昨表示，考量物價因素及多年未調整，評估財政及照顧長輩，79歲以下長輩重陽敬老禮金調整為1500元。

高市國民黨籍議員黃紹庭表示，剛聽到這政策還以為全都調高500元，結果旁邊80歲老伯抱怨，「我們80歲都沒調整」，才發現原來市府政策只做半套。

黃紹庭說，高雄80歲以上長輩約10萬人，每名長輩加500元也不過增加5000萬元，相對於高雄市1年總預算1600億只是小錢，呼籲市政府要做就做全套、做好做滿，盡速檢討政策、同步調整80歲以上敬老禮金，讓長輩們開心。

民進黨市議員林智鴻表示，市府本著關懷長者加碼補助重陽敬老禮金，立意良善，不能因未能「全面」提升補助，就抹煞政策原本美意，當然市府財政狀況若好、有更多稅收，應擴大照顧所有長者。