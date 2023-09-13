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金門議會提案外島民代加給 挨轟自肥

聯合報／ 記者蔡家蓁卜敏正林保光／連線報導

金門縣議會臨時會昨通過縣議員王國代在臨時動議提案，要求縣府研議向中央爭取外島民代可領外島加給，消息一出，各界質疑「自肥」。前議員陳滄江批「頭殼壞掉了」，連立法院都不敢這麼做，金門縣議會創下民主政治負面示範。

金門縣議會昨開臨時會，議長洪允典主持，在臨時動議部分，王國代提要求縣府研議向中央爭取外島民代應有外島加給，此案連署議員包含洪成發、李養生、蔡水游、陳泱瑚。

有議員直言，此一提案恐被批自肥，他們不敢贊成。持反對立場的董森堡說，如果要有離島加給，前提應該是中央預算補助承諾為先，別增加縣庫負擔，也避免有利益衝突問題。議員蔡水游說，長期以來3離島民代都沒編這筆預算，建議鎮代、村里長都納入。洪最終裁示縣府研究辦理。

陳滄江批這種行為很誇張，創下地方自治最醜陋的提案，議員竟自肥到這種程度，實在不可思議，他說，此一提案讓社會觀感不佳。

縣府人事室主任錢忠直、主計處長王崑龍回應，這算地域加給，可以研究辦理。

同屬離島的澎湖、連江縣也關注此提案。澎湖縣議會秘書長王隆郁說，澎湖縣議會沒有議員在議事堂談過類似提案，若有人提，應該也會跟進。

連江縣議員曹以標則直呼不可思議，他對民代爭取離島加給持反對看法，曹以標說，當民代不是為了個人薪水，而是為理想抱負，不該為自身謀福利，議會自己提案，作法牽強。議員曹爾章認為，馬祖議員常要往返台灣做選民服務，對離島民代來說，機票、住宿是很大負擔，有離島加給不無小補。

議員 澎湖縣 金門

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