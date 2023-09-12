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桶陳金門高粱酒價格飆升 議員建議推家配版造福鄉親

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議長洪允典（中）今天率領議員，前往金酒公司考察這款新酒製程，大家試喝後，強力推薦。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議長洪允典（中）今天率領議員，前往金酒公司考察這款新酒製程，大家試喝後，強力推薦。記者蔡家蓁／攝影

2年前金酒限量推出「桶陳金門高粱酒」引起市場好評，今年再度推出2.0版本，同樣造成搶購熱潮，金門縣議會今天由議長洪允典率領議員，專程前往金酒公司考察這款目前最紅的「搶手貨」，並搶先試品，大家都說，「單一高梁」不輸威士忌的「單一純麥」，洪允典建議可以推出「家戶配酒版」，造福鄉親。

金門縣議會今天在結束第8屆第2次臨時會議程後，議員陳泱瑚提議，最近金酒公司的新品大受市場青睞，建議議員們一起到金酒公司考察，受到新任金酒董事長吳昆璋與總經理丁丞康的熱烈歡迎。

丁丞康介紹金酒新酒品「桶陳金門高粱酒」，他說，這款酒採用威士忌過桶的手法，將50度以上高粱酒放入橡木桶進行第二次熟成，賦予酒體細緻的橡木桶香氣。且與原有高粱酒顏色澤不一樣，呈為琥珀色，他強調「桶陳金門高粱酒」不是威土忌，經過靜置後，可以聞到橡木香及酒香的風味特色。

丁丞康也提到，這款酒最初在2年前推出，當時限定1523瓶，目前價格已經翻到好幾倍；第二版在上周推出，市場詢問度很高，這款酒未加焦糖染色、非冷凝過濾的桶陳高粱原酒呈現天然琥珀色，口感柔和醇順。

今天現場試飲的議員與縣府官員都表示，這款酒一入口喝起來、聞起來像高粱酒，尾韻卻散發威士忌的風味，完全沒有過往印象中高粱酒的燒、辣、嗆感，可以說是高梁酒結合威士忌的極致展現。

洪允典在受訪時表示，這麼好的酒，我們應該自己買橡木桶來做，將利潤讓給鄉親受益，甚至家戶配酒也可以配合，推出「家配版」，來造福我們鄉親。

洪允典強調，全體縣民就是金酒的最大推銷商，我們的優勢，就是金酒酒質好，還有金門人最愛金酒，他也說明，目前金門人行銷金酒約佔7成左右，經銷商佔3成左右，「金酒不能成為別人的代工廠」，沒有金門人幫忙推銷金酒，金酒早就垮掉了，應該把最好的酒留給金門人來幫忙賣。

除了洪允典外，今天到場的議員還有陳泱瑚、張雲量、楊育菡、王國代、洪鴻斌、王秀玉、陳錦偉等人。

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金門縣議長洪允典（中）今天率領議員，前往金酒公司考察這款新酒製程，建議可以推出「家戶配酒版」，造福鄉親，總經理丁丞康（右）表示會「研究辦理」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議長洪允典（中）今天率領議員，前往金酒公司考察這款新酒製程，建議可以推出「家戶配酒版」，造福鄉親，總經理丁丞康（右）表示會「研究辦理」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議長洪允典今天率領議員，前往金酒公司考察，總經理丁丞康說明「桶陳金門高粱酒」的特色。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議長洪允典今天率領議員，前往金酒公司考察，總經理丁丞康說明「桶陳金門高粱酒」的特色。記者蔡家蓁／攝影
「桶陳金門高粱酒」今年再度推出2.0版本，同樣造成搶購熱潮。圖／金酒公司提供
「桶陳金門高粱酒」今年再度推出2.0版本，同樣造成搶購熱潮。圖／金酒公司提供

金門 洪允典 議員

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