金門百年雙喜樓崩塌 短期先殘跡保留、加固

金門縣定古蹟呂朝怡洋樓（又稱東村雙喜樓）因年久失修，在颱風海葵過境時，遭大雨侵襲崩塌。文化局短期將以殘跡保留、構造材料清理與加固，並向中央申請經費補助，研議處理方式。

金門縣文化局日前在蓮庵里辦公室召開地方說明會，文化局長呂坤和親自主持會議，邀請古蹟代管人、蓮庵里辦公室、東村社區發展協會、金門縣文資防護專業中心等單位，共同研商後續處理方式。

文化局透過新聞稿指出，說明會中決定分為短、中、長程計畫執行，短期以殘跡保留、構造材料清理與加固為主，再向中央提送修正計畫申請經費補助。期間由家族等相關人士，多方協尋所有權人後代，依法辦理相關程序；待產權問題解決後，再研議後續處理或修復方式。

東村呂朝怡洋樓在民國初年興建，因2樓立面「囍」字磚砌窗極具特色，又稱「雙喜樓」。在民國104年10月27日經金門縣政府公告指定為古蹟，文化局指出，因土地所有權人旅居新加坡，不知下落，在家女兒因登記父親名下。逝世後未辦理繼承，且無法聯繫到其家族後代。

洋樓因長期閒置、年久失修，導致建造物損壞，外孫輩陳應德修又無法取得所有權人同意，難以推動整體性修復工作。

洋樓屋頂曾在去年6月坍塌，今年遭逢多次颱風侵襲，加速建築構造損壞。文化局表示，在颱風杜蘇芮時，造成1樓後寮牆局部石塊崩落；5日颱風海葵後，該處石塊崩落情形加劇。隔天洋樓不敵連日大雨衝擊，牆體嚴重倒塌。

文化局指出，目前古蹟尚無詳細建築調查與測繪，且原有形貌倒塌，貿然重建恐失文化資產真實性。現階段重要工作為殘跡整理、基礎紀錄，並妥善收存完整的石塊、甓磚、煙炙磚等原構材。

金門縣法定有形文化資產有247處，總數為全台第二，第一為台北市、台南市排名第三。呂坤和說，與其他縣市文資總數與人力、經費資源相比，金門相較不足；加上金門早期經歷出洋、戰亂等特殊歷史，建物產權不明阻礙修復工作。期望中央與地方政府共同協力，保存金門重要文化資產。