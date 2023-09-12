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周春米訪日航盼高雄航線復飛 利遊客南進南出

中央社／ 屏東縣12日電

屏東縣政府日本航空，今年11月將攜手舉辦墾丁國際馬拉松，因日航僅北部機場航線，屏東縣長周春米今天訪日航公司，並爭取恢復小港機場航線，以利遊客南進南出。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，縣府團隊及觀光旅宿業者今天前往日本航空，拜訪營業本部長常務執行役員越智健一郎、全球販賣部長藤田順士、台灣支店長總經理竹田亨等人。

縣府引用交通部觀光局近5年數據，民國108年12月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，日本單月來台衝破22萬人次，而自109年疫情爆發，日本來台旅客大幅下降，直到去年10月疫情趨緩後，日本來台人數逐漸回溫，今年7月單月就突破7萬人來台。

周春米表示，日本來台旅客量逐步回升，但日航目前僅有台北松山機場及台灣桃園國際機場2條航線，為加強雙方觀光交流，建議日本航空評估恢復飛航高雄小港機場航線，方便遊客南進南出。

交通旅遊處指出，今年將於11月5日和日本航空舉辦「2023墾丁國際馬拉松」比賽，墾丁有「東方夏威夷」美譽，這次國際馬拉松賽將邀請「日本人跑遍台灣」在路跑界聞名的TOMO後藤友嗣，期待日本旅客可以到屏東共襄盛舉，體驗台灣南部熱情。

另外，周春米今天也拜會東京都足立區役所，大力推薦屏東觀光及豐富慶典文化，尤其東港黑鮪魚季有最新鮮的海產，加上明年適逢東港東隆宮三年一科迎王平安祭典，邀請日本旅客來屏東體驗。

日本 屏東縣政府 小港機場

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