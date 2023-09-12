周春米赴東京都行銷觀光 力推黑鮪魚季迎王平安祭典

屏東縣長周春米本周率縣府團隊與觀光業者赴日，今拜會東京都足立區役所，與區長近滕弥生、日台友好促進足立區議會議員連盟等人碰面，她推薦屏東觀光及豐富的慶典文化，尤其東港的黑鮪魚季有最新鮮的海產，加上明年適逢東港東隆宮3年1科迎王平安祭典，周春米現場邀請區長等人前來體驗，盼雙方在觀光、教育等領域，能相互交流與合作。

周春米表示，1936年日本人在屏東興建台灣第一座機場，蓋了日式木造眷舍，同年打造菸葉製造廠，如今日式眷舍已成為屏東勝利星村文創園區，菸葉廠變成屏菸1936文化基地，另日本工程師鳥居信平設計的二峰圳，為屏東保留珍貴的伏流水資源，「屏東與日本從百年前的緣份迄今，仍維持良好的情誼。」