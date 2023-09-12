快訊

學生碩論抄襲 陳明通還獲獎榮退？台大挨轟後說話了

最新總統參選人民調揭曉！分析建議非綠陣營欲整合 侯柯應爭取「他」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

周春米赴東京都行銷觀光 力推黑鮪魚季迎王平安祭典

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣長周春米赴日推觀光，今拜會東京都足立區役所與日台友好促進足立區議會議員連盟會長吉岡茂，共同塗達摩像互贈。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米赴日推觀光，今拜會東京都足立區役所與日台友好促進足立區議會議員連盟會長吉岡茂，共同塗達摩像互贈。圖／屏東縣政府提供

屏東縣長周春米本周率縣府團隊與觀光業者赴日，今拜會東京都足立區役所，與區長近滕弥生、日台友好促進足立區議會議員連盟等人碰面，她推薦屏東觀光及豐富的慶典文化，尤其東港的黑鮪魚季有最新鮮的海產，加上明年適逢東港東隆宮3年1科迎王平安祭典，周春米現場邀請區長等人前來體驗，盼雙方在觀光、教育等領域，能相互交流與合作。

周春米表示，1936年日本人在屏東興建台灣第一座機場，蓋了日式木造眷舍，同年打造菸葉製造廠，如今日式眷舍已成為屏東勝利星村文創園區，菸葉廠變成屏菸1936文化基地，另日本工程師鳥居信平設計的二峰圳，為屏東保留珍貴的伏流水資源，「屏東與日本從百年前的緣份迄今，仍維持良好的情誼。」

縣府表示，屏東早年曾外銷黑鮪魚至日本，23年前屏東舉辦黑鮪魚季，至今已成為台灣最長壽的觀光活動，且與足立區紫藤花季恰是同一時節舉辦，屏東觀光業者希望能有機會連動。

屏東縣長周春米本周率縣府團隊與觀光業者赴日，今拜會東京都足立區役所，與區長近滕弥生、日台友好促進足立區議會議員連盟等人碰面，她力推東港的黑鮪魚季，以及東港東隆宮3年1科迎王平安祭典。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米本周率縣府團隊與觀光業者赴日，今拜會東京都足立區役所，與區長近滕弥生、日台友好促進足立區議會議員連盟等人碰面，她力推東港的黑鮪魚季，以及東港東隆宮3年1科迎王平安祭典。圖／屏東縣政府提供

日本 周春米 黑鮪魚

延伸閱讀

瘋台灣來屏東！周春米率團赴日交流 行銷屏東山海美景

百年二峰圳具世界觀 謝長廷盼屏東善用接軌國際

周春米率縣府團隊參展國際照顧博覽會 落實在地安老

琉球八七高地公園規畫案爭議不斷 周春米：無限期停辦

相關新聞

金門議會提案通過民代可領離島加給 民眾怒批自肥！

金門縣議會臨時會今天進行最後一天議程，縣議員王國代在臨時動議時提案，要求縣府研議向中央爭取外島民意代表可以領外島加給，對...

周春米赴東京都行銷觀光 力推黑鮪魚季迎王平安祭典

屏東縣長周春米本周率縣府團隊與觀光業者赴日，今拜會東京都足立區役所，與區長近滕弥生、日台友好促進足立區議會議員連盟等人碰...

屏東醬油店家「豆油伯」 獲英國美食大賞Great Taste Awards最高榮譽

屏東十大伴手禮「豆油伯」於2023英國星級美食大獎Great Taste Awards中，榮獲最高榮譽金叉獎，此次參展的...

新潮州夜市攤販管理自治條例於今送鎮代會審查 本周四決議

屏東縣潮州鎮夜市舊址原先因占用道路設攤頻遭檢舉，經由潮州鎮市集文化協會與潮州鎮公所協調，日前選在愛國路尾端重新出發，鎮公...

屏東潮州國宅街遭占用 耗時逾30年終貫通

潮州都市計畫於1976年針對鎮內未規畫的細部道路進行盤整，三共里國宅街路段被歸類為道路用地，路面卻長期被附近居民占用種植...

基泰大直案高雄有前例！7戶受災拆除還在「等重建」

台北市建案「基泰大直」發生工安事故，造成周邊住戶受損，與去年高雄前金區自強一路83巷一處大樓工地雷同，該建案周邊7戶透天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦