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屏東醬油店家「豆油伯」 獲英國美食大賞Great Taste Awards最高榮譽

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東醬油店家「豆油伯」於今榮獲英國美食大賞Great Taste Awards最高榮譽。圖／屏東縣政府提供
屏東醬油店家「豆油伯」於今榮獲英國美食大賞Great Taste Awards最高榮譽。圖／屏東縣政府提供

屏東十大伴手禮「豆油伯」於2023英國星級美食大獎Great Taste Awards中，榮獲最高榮譽金叉獎，此次參展的茶姬醬油於今在全球1萬4195件產品中脫穎而出，進入三星肯定，獲得全世界僅有25名的最高等級，良好品質獲得國際評審高度肯定，是台灣唯一獲得此項殊榮的醬油品牌。

英國星級美食大獎Great Taste Awards有食品屆奧斯卡獎稱號，據統計，全球今年有1萬4195件產品參與美食大賞評鑑，其中有4088項產品被授予一星、1568項獲得二星，最後僅有248項產品被授予美味三星級，而首度參賽的茶姬醬油，一舉拿下三星級肯定，更獲得全世界僅25名的最高等級金叉獎。

豆油伯二代李明芳表示，從台灣抵達英國參加比賽需飛行16個小時，可惜第一代82歲的父親李安田無法一同前往。她說，豆油伯品牌致力推廣台灣雜糧，創造出一瓶屬於台灣的醬油，感謝主辦單位給予此項殊榮，不僅有機會可以分享自家產品，也讓世界看見台灣的豆子也可以有專屬於自己的醬油。

屏東醬油店家「豆油伯」於今榮獲英國美食大賞Great Taste Awards最高榮譽。圖／屏東縣政府提供
屏東醬油店家「豆油伯」於今榮獲英國美食大賞Great Taste Awards最高榮譽。圖／屏東縣政府提供
屏東醬油店家「豆油伯」於今榮獲英國美食大賞Great Taste Awards最高榮譽。圖／屏東縣政府提供
屏東醬油店家「豆油伯」於今榮獲英國美食大賞Great Taste Awards最高榮譽。圖／屏東縣政府提供
屏東醬油店家「豆油伯」於今榮獲英國美食大賞Great Taste Awards最高榮譽。圖／屏東縣政府提供
屏東醬油店家「豆油伯」於今榮獲英國美食大賞Great Taste Awards最高榮譽。圖／屏東縣政府提供

美食 英國 屏東

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