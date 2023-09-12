屏東醬油店家「豆油伯」 獲英國美食大賞Great Taste Awards最高榮譽

屏東十大伴手禮「豆油伯」於2023英國星級美食大獎Great Taste Awards中，榮獲最高榮譽金叉獎，此次參展的茶姬醬油於今在全球1萬4195件產品中脫穎而出，進入三星肯定，獲得全世界僅有25名的最高等級，良好品質獲得國際評審高度肯定，是台灣唯一獲得此項殊榮的醬油品牌。

英國星級美食大獎Great Taste Awards有食品屆奧斯卡獎稱號，據統計，全球今年有1萬4195件產品參與美食大賞評鑑，其中有4088項產品被授予一星、1568項獲得二星，最後僅有248項產品被授予美味三星級，而首度參賽的茶姬醬油，一舉拿下三星級肯定，更獲得全世界僅25名的最高等級金叉獎。