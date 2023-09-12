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登革熱三型病毒都在高雄現蹤 化學兵急進駐高雄噴藥滅蚊

聯合報／ 記者劉學聖吳慧芬／高雄即時報導
支援噴藥的化學兵噴完藥後、汗如雨下，臉上還留有護目鏡的痕跡。記者劉學聖／攝影
支援噴藥的化學兵噴完藥後、汗如雨下，臉上還留有護目鏡的痕跡。記者劉學聖／攝影

高雄連日降雨使病媒蚊迅速孳生，高市衛生局認為高雄登革熱疫情已呈多點散發，甚至有社區群聚風險，今年至今高雄已累積243例登革熱本土個案，其中包含第一、二型及境外移入第三型病毒病例，可能增加感染後併發重症甚至死亡的風險。

國軍八軍團今派遣30名化學兵南下高雄，分別投入前鎮、左營、鹽埕、楠梓、小港、苓雅、鳳山等行政區防疫工作，針對民宅室內一樓空間、頂樓、騎樓等地進行熱煙霧空間噴藥，以達到滅蚊效果。

上士鄭筑珊是今支援楠梓消毒工作唯一的女性化學兵，她說，先前與同袍已在台南噴藥多天，今起奉命到高雄支援，行前他們都已接受完整訓練，希望此次噴藥有助讓疫情降溫。

衛生局提醒民眾做好防蚊措施避免被病媒蚊叮咬，如果出現重症警示及出血徵兆，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，要立即就醫，特別是65歲以上長者、具有慢性病史（糖尿病、高血壓、洗腎、癌症等）或曾感染登革熱者，都是重症的高危險群。

國軍八軍團的化學兵今南下高雄，進入民宅進行噴藥的工作。記者劉學聖／攝影
國軍八軍團的化學兵今南下高雄，進入民宅進行噴藥的工作。記者劉學聖／攝影
國軍八軍團的化學兵今南下高雄，支援噴藥、防治登革熱的工作。記者劉學聖／攝影
國軍八軍團的化學兵今南下高雄，支援噴藥、防治登革熱的工作。記者劉學聖／攝影
八軍團上士鄭筑珊在噴藥後、汗如雨下，拿起毛巾拭汗。記者劉學聖／攝影
八軍團上士鄭筑珊在噴藥後、汗如雨下，拿起毛巾拭汗。記者劉學聖／攝影
國軍八軍團的化學兵今南下高雄，支援噴藥、防治登革熱的工作。記者劉學聖／攝影
國軍八軍團的化學兵今南下高雄，支援噴藥、防治登革熱的工作。記者劉學聖／攝影

衛生局 登革熱 疫情

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