登革熱三型病毒都在高雄現蹤 化學兵急進駐高雄噴藥滅蚊

高雄連日降雨使病媒蚊迅速孳生，高市衛生局認為高雄登革熱疫情已呈多點散發，甚至有社區群聚風險，今年至今高雄已累積243例登革熱本土個案，其中包含第一、二型及境外移入第三型病毒病例，可能增加感染後併發重症甚至死亡的風險。

國軍八軍團今派遣30名化學兵南下高雄，分別投入前鎮、左營、鹽埕、楠梓、小港、苓雅、鳳山等行政區防疫工作，針對民宅室內一樓空間、頂樓、騎樓等地進行熱煙霧空間噴藥，以達到滅蚊效果。

上士鄭筑珊是今支援楠梓消毒工作唯一的女性化學兵，她說，先前與同袍已在台南噴藥多天，今起奉命到高雄支援，行前他們都已接受完整訓練，希望此次噴藥有助讓疫情降溫。