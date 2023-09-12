聽新聞
test
0:00 / 0:00
登革熱三型病毒都在高雄現蹤 化學兵急進駐高雄噴藥滅蚊
高雄連日降雨使病媒蚊迅速孳生，高市衛生局認為高雄登革熱疫情已呈多點散發，甚至有社區群聚風險，今年至今高雄已累積243例登革熱本土個案，其中包含第一、二型及境外移入第三型病毒病例，可能增加感染後併發重症甚至死亡的風險。
國軍八軍團今派遣30名化學兵南下高雄，分別投入前鎮、左營、鹽埕、楠梓、小港、苓雅、鳳山等行政區防疫工作，針對民宅室內一樓空間、頂樓、騎樓等地進行熱煙霧空間噴藥，以達到滅蚊效果。
上士鄭筑珊是今支援楠梓消毒工作唯一的女性化學兵，她說，先前與同袍已在台南噴藥多天，今起奉命到高雄支援，行前他們都已接受完整訓練，希望此次噴藥有助讓疫情降溫。
衛生局提醒民眾做好防蚊措施避免被病媒蚊叮咬，如果出現重症警示及出血徵兆，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，要立即就醫，特別是65歲以上長者、具有慢性病史（糖尿病、高血壓、洗腎、癌症等）或曾感染登革熱者，都是重症的高危險群。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言